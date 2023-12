Filippo Turetta, i messaggi alla sorella di Giulia Cecchettin: le incredibili parole

Filippo Turetta, sono emersi dei messaggi mandati dal ragazzo alla sorella di Giulia Cecchettin settimane prima della morte della ragazza. Ecco cosa chiedeva Filippo con insistenza a Elena Cecchettin. Il giorno dopo i funerali il padre di Giulia dice. “Il perdono? È una cosa veramente difficile”. Inoltre, Filippo andava anche in terapia da uno psicologo.

Filippo Turetta, i messaggi alla sorella di Giulia Cecchettin

Emergono due dettagli della storia tra Filippo Turetta e Giulia Cecchettin. Il programma di Chi l’ha visto? ha pubblicato dei messaggi che emergono nella chat tra Filippo e la sorella di Giulia, Elena Cecchettin settimane prima della morte della 22enne. Filippo chiedeva a Elena di dire a Giulia di “accendere il cellulare” perché era “da ore” che non gli rispondeva.

Inoltre, sempre il programma di Rai 3 ha rivelato che Turetta andava in terapia da uno psicologo, presso lo sportello della Ulss 6 Euganea prima dell’omicidio di Giulia Cecchettin. Lo rivela “Chi l’ha visto?”. Le sedute sono state l 22 settembre, il 3, il 17 e il 27 ottobre ed il 4 novembre a pochi giorni dell’assassinio.

Le incredibili parole

Alla richiesta via chat di Filippo arriva il secco “No” di Elena. “Non è giusto. Non può non cag… per tutte ‘ste ore. Mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata. Dille almeno che le ho scritto”. E come riporta Fanpage, quando Elena lo invita a lasciar stare Giulia (“Dalle un attimo di respiro”), lui incalza: “Di respiro da cosa? Mi aveva promesso che mi mandava qualche foto e video della giornata”. Poi conclude i suoi messaggi con “Scusa e grazie”.

