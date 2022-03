Chi è Elena Morali, new entry alla “Pupa e il Secchione”: storie d’amore, Scintilla, flirt, carriera

Elena Morali è la nuova concorrente del programma di Barbara d’Urso su Italia 1 “La pupa e il secchione”, che entra in corsa nel cast dopo l’abbandono di Flavia Vento.

Chi è Elena Morali

Elena Morali è una showgirl italiana nota per la sua partecipazione in passato a trasmissioni televisive e reality show. Nata il 28 gennaio 1990 a Ponte San Pietro (Bergamo) è una grande appassionata di moda e stile.

Diplomatasi in pedagogia, inizialmente lavora come hostess e promoter e poi inizierà il suo percorso all’interno del mondo dello spettacolo. Prima di diventare una nuova concorrente de La pupa e il secchione ha partecipato a “L’Isola dei famosi”, rivelando di non avere un bel rapporto con i genitori proprio a causa delle sue ambizioni.

La storia d’amore (finita) con Scintilla

Elena Morali è stata fidanzata per diverso tempo con Gianluca Fubelli, comico di Colorado, meglio conosciuto come Scintilla.

I due avevano molti anni di differenza (lui è del 1973, lei del 1990) e si sono messi insieme nel 2017. Elena Morali, però, confesserà successivamente di aver tradito Scintilla più di una volta. Durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, infatti, prima avrebbe baciato Marco Ferri e poi sarebbe stata per un periodo assieme sia con Scintilla sia con Daniele Di Lorenzo. La loro storia dunque, non potendo più proseguire, è terminata.

Leggi anche: Chi è Scintilla, il comico e presentatore di Colorado

I flirt con Renzo Bossi e Mario Balotelli

Elena Morali è conosciuta sulle pagine di cronaca rosa anche per essere stata anche fidanzata con Renzo Bossi, figlio dell’ex leader della Lega. Altro flirt che si dice abbia avuto per un breve periodo è quello con Mario Balotelli.

Elena Morali e la relazione con Luigi Mario Favoloso

Luigi Mario Favoloso. L’ultima storia d’amore importante attribuita a Elena è quella con I due si sono avvicinati all’inizio del primo lockdown ma l’avvicinamento di Elena con l’ex di Nina Moric ha provocato diverse polemiche nei salotti televisivi. La relazione tra Elena e Luigi, ad ogni modo, è stata oggetto di diversi dibattiti anche nelle trasmissioni televisive. Nel maggio 2020, infatti, Nina Moric ha affermato di aver avuto una lunga telefonata con Elena Morali, che le avrebbe detto di continuare la relazione con Luigi Mario Favoloso solo perché altrimenti lui avrebbe diffuso un video intimo di loro due. Elena ha poi replicato che affermando che “Non esiste nessun revenge porn, non mi è mai stato fatto, non sono sotto ricatto. Luigi non mi ricatta” ma i due alla fine si sono lasciati.

Instagram

Su instagram ha una pagina pubblica seguita da quasi 1 milione e mezzo di followers.