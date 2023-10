Flavia Toso, chi è l’ex moglie di Ricky Tognazzi: vita privata, carriera, figlia

Chi è Flavia Toso, ex moglie di Ricky Tognazzi. Scopriamo qualche dettaglio in più sul primo matrimonio del celebre attore e regista. Cosa sappiamo sulla sua prima compagna di vita?

Chi è Flavia Toso, ex moglie di Ricky Tognazzi: vita privata e carriera

Flavia Toso è nota al pubblico italiano soprattutto in quanto ex moglie di Ricky Tognazzi, celebre attore e regista figlio di Ugo Tognazzi. Prima moglie del noto attore, anche lei si è costruita una carriera nel cinema. A differenza di Tognazzi però, Toso lavora dietro le quinte come segretaria d’edizione. Con ogni probabilità i due si sono incontrati e innamorati proprio lavorando sullo stesso set cinematografico. Il loro amore, purtroppo, non è destinato a durare. Dopo qualche anno di matrimonio, per motivi non noti al pubblico, la coppia decide di divorziare. Ciononostante i due hanno mantenuto un ottimo rapporto. Ne parla lo stesso Ricky Tognazzi in un’intervista, in cui parla di un progetto in cui han lavorato insieme sia Flavia Tosi che la sua attuale moglie, l’attrice e doppiatrice Simona Izzo: “oltare pagina, abbandonare, ricominciare è un travaglio. Non è stato facile per me e neanche per Simona e per Flavia. Ora la mia ex, che è segretaria di edizione, farà una fiction con Simona e ha lavorato anche nel nostro ultimo film. Le due mi chiamano ‘il comarito’”.

Vita privata: chi è sua figlia Sarah?

Ad oggi si sa molto poco circa la vita privata e l’attuale stato sentimentale di Flavia Toso. Dopo la separazione da Tognazzi, la segretaria d’edizione non ha più attirato l’attenzione di paparazzi ed esperti di gossip. Dal suo matrimonio con l’attore è nata sua figlia, Sarah Tognazzi, che oggi si è costruita una carriera come regista e produttrice di corti e videoclip musicali a Londra. Nel 2022 ha fondato una sua boutique di produzione, Masa Pictures, insieme all’amica e collega Manoela Chiabai.