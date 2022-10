Muse all’Alcatraz di Milano: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Muse all'Alcatraz di Milano: la band è in concerto nella serata di mercoledì 26 ottobre 2022 in occasione del loro tour.

Muse all’Alcatraz: la band britannica si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 26 ottobre 2022. In occasione del loro tour autunnale, è stata prevista un’unica data e tappa italiana per poi proseguire in Europa e negli Stati Uniti.

Muse all’Alcatraz di Milano: scaletta delle canzoni

Muse si esibisce in concerto all’Alcatraz di Milano nella serata di mercoledì 26 ottobre 2022. La band inglese porta sul palco milanese il nuovo album di inediti “Will of The People”, uscito lo scorso agosto.

Sono in giro per l’Europa e gli Stati Uniti in occasione del loro tour. Il concerto inizierà alle 21. Qui sotto la scaletta del concerto con i brani, in ordine di esecuzione:

Will of the People

Assassin

[Drill Sergeant]

Psycho

Won’t Stand Down

Interlude

Hysteria

We Are Fucking Fucked

The Gallery

Compliance

Liberation

Space Dementia

Minimum

You Make Me Feel Like It’s Halloween

Supermassive Black Hole

Prelude

Starlight

Kill or Be Killed

Knights of Cydonia

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto non sono disponibili e non si possono più acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Dunque, l’evento musicale è sold out e il prezzo dei biglietti era di 92 euro. La band ha deciso di esibirsi in teatri e club per il loro tour autunnale.

