Meteo weekend: temperature sopra la media ma non per molto

Meteo weekend: cambiamenti in vista tra sabato 15 e domenica 16 gennaio. Sbalzo termico tra le due giornate in arrivo.

Meteo weekend: tra sabato 15 e domenica 16 gennaio ci sarà ancora una volta uno sbalzo di temperature. Dunque, un cambiamento repentino che non fa stare tranquilli.

Meteo weekend: temperature sopra la media

Sabato 15 gennaio su gran parte dell’Italia si prevedono giornate soleggiate su buona parte delle nostre regioni, con temperature massime oltre le medie climatiche del periodo, specie al Centro-Sud.

In montagna minime e massime sopra media, anche fino a 10°C superiori sulle Alpi dove le massime a 1000m potranno superare anche i 10/12°C con punte fino a 14°C.

Dunque, le temperature saranno piacevoli ed accompagneranno tranquillamente per tutta la giornata di sabato.

Meteo, Domenica si cambia

Nella giornata di domenica 16 gennaio le temperature scenderanno nuovamente. Secondo gli esperti ci saranno “poche variazioni nei valori minimi nella notte su valli, pianure e litorali salvo qualche leggero aumento al Centro Sud, possibili ancora molte gelate in Val Padana, isolate al Centro. Massime che scendono leggermente invece al Nord e sul medio Adriatico per i primi refoli freddi in arrivo da nordest, qui torneranno in media.

Ancora sopra media le regioni centrali tirreniche, la Campania, la Puglia e la Basilicata. Diminuzione anche in montagna, incipiente e più marcata dalla sera sulle Alpi che faranno registrare un calo già nelle massime pur restando ancora sopra media anche di diversi gradi sulle zone occidentali”.

Secondo ilmeteo,it “da segnalare, inoltre, un aumento della nuvolosità su alto Tirreno e soprattutto Liguria, a causa del fenomeno della Maccaja”. Durante la prossima settimana, arriveranno sempre più invadenti le correnti gelide in discesa dalla Russia.