Emma Thompson nudo integrale a 62 anni nel suo ultimo film

Emma Thompson, nudo integrale. L’attrice britannica sei è mostrata per la prima volta senza veli a 62 anni nel suo ultimo film. In un’intervista ha raccontato le sue sensazioni.

Nel film Good Luck to You, Emma Thompson interpreta il ruolo di una vedova che assume un giovane escort, perché la aiuti a scoprire la passione che non aveva mai provato durante il matrimonio. E in una scena, farà cadere l’accappatoio davanti a uno specchio, rivelando così la sua nudità totale.

L’attrice britannica ha parlato al sito The Wrap della difficoltà che ha incontrato sul set, ammettendo: “È stata una sfida”, e sottolineando: “L’età che ho lo rende estremamente impegnativo perché non siamo abituati a vedere corpi non trattati sullo schermo”.

Emma Thompson si è mostrata nuda in un film per la prima volta nella sua carriera all’età di 62 anni. “Uno dei grandi trionfi del film è che presenta un corpo non perfetto.

È molto difficile stare nudi a 62 anni e in questo caso la mia età è stata un fattore sia positivo sia negativo”.

Nell’intervista Emma Thompson ha riflettuto soprattutto sul fatto di mostrare il proprio corpo in relazione al passare del tempo e all’utilizzo della chirurgia plastica: “Non capisco proprio perché si debba fare una cosa del genere a se stessi. Onestamente penso che tagliarsi qua e là per non dare l’impressione di fare quello che si sta effettivamente facendo, ovvero invecchiare, che è una cosa del tutto naturale, sia una forma di psicosi collettiva.

Credo davvero che sia una cosa molto strana da fare”.