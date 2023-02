Fiorello al DopoFestival con Viva Rai2: il programma si sposta su Rai 1 dopo le serate di Sanremo

Fiorello sarà al DopoFestival: è arrivato l’annuncio ufficiale sia da Amadeus sia dal conduttore siciliano. Entrambi, in collegamento con il Tg1, hanno dichiarato questa nuova veste sia di Fiorello sia del DopoFestival.

Fiorello al DopoFestival con Viva Rai2

“Adesso – ha detto Amadeus al Tg1 – le novità sono sempre più incalzanti, perché mancano pochi giorni all’inizio del festival. Voglio condividere quella di questa sera con un amico di Sanremo, del festival, vostro e mio”.

Fiorello arriva al DopoFestival con il suo programma Viva Rai2. Da martedì 7 a venerdì 10 febbraio, subito dopo la puntata di Sanremo su Rai 1: 45 minuti tra notizie, varietà e curiosità dall’Ariston grazie anche agli scoop e collegamenti in diretta con l’inviato al Festival, Gabriele Vagnato. Tutto ciò in compagnia di Fiorello e Fabrizio Biggio e di tutto il cast di Viva Rai2 dal Glass studio di Via Asiago. Inoltre, mercoledì, giovedì e venerdì mattina, alle 7.15 su Rai 2, andrà in onda Viva Rai2… Viva Sanremo! bis.

Il programma si sposta su Rai 1 dopo le serate di Sanremo

Dunque, Fiorello non sarà fisicamente a Sanremo ma in qualche modo parteciperà seppur a distanza ma con un DopoFestival speciale. Ecco poi l’intervento di Fiorello: “E’ un annuncio un po’ strano, che nasce dal mioamore per il festival. Andando in onda alle 7 del mattino, non avrei potuto vederlo fino alla fine, al massimo fino alle dieci e mezza, undici meno un quarto, per andare poi a letto. Mi è venuta così l’idea di fare Viva Rai2! subito dopo: appena finisci la puntata, Ama, io vado in diretta, mi dai la linea di notte”.

