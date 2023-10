Napoli, autombulanza multata per eccesso di velocità: “Se volete andiamo piano…”

Napoli, autombulanza multata per eccesso di velocità. Incredibile la vicenda che è stata denunciata sui social e che sta rimbalzando anche nei telegiornali.

Napoli, autombulanza multata per eccesso di velocità

L’ultima notizia che arriva da Napoli ha dell’incredibile: una autombulanza è stata multata per eccesso di velocità nel soccorrere una donna alla quale era stata gettata della benzina addosso. “Il giorno 5 settembre 2023 – si legge nel post di denuncia della pagina ‘Nessuno tocchi Ippocrate’ – il 118 di Pozzuoli è intervenuto a Quarto per Antonella Iaccarino, la donna alla quale è stata gettata della benzina addosso” ed è stata data alle fiamme “dal vicino di casa. I sanitari, in una disperata ‘corsa contro il tempo’ l’hanno trasportata da Quarto al centro grandi ustionati del Cardarelli” di Napoli. “Nel tragitto l’ambulanza ha preso un verbale per eccesso di velocità. Inconcepibile!”

La reazione dei medici: “Se volete andiamo piano…”

La reazione che si legge, ovviamente, sul post pubblicato dalla pagina è più che condivisibile. Inoltre, c’è anche un attacco e proposta ironica fatta al governo: “Caro Ministero dell’interno, centro nazionale accertamento infrazioni, se proprio volete noi andiamo piano, ma poi?”.

Alcuni commenti poi confermano purtroppo la vicenda che non è un caso isolato. “Tale problematica va avanti ormai da anni!!”, si legge in un commento al post firmato da Raffaele Morelli, presidente dell’Associazione Croce Italia, Area Flegrea ODV, oggetto della sanzione. “Ringrazio il presidente dell’Associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’, il dott Manuel Ruggiero per la vicinanza a tale problematica”, scrive Morelli affermando di aver “segnalato già precedentemente” il problema “anche alla Prefettura di Napoli, senza alcun esito”. “E’ una situazione insostenibile – prosegue – quasi tutti i giorni ad impegnare il personale a motivare tali verbali. Credo che l’unica soluzione sia quella di rispettare il limite di velocità qualunque sia il codice di gravità, e che poi ognuno si assuma le proprie responsabilità”.

LEGGI ANCHE: Shiva, chi è il rapper arrestato per tentato omicidio: sparò a due ragazzi