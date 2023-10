Ferzan Ozpetek, chi è il premiato regista: film, vita privata, Le Fate Ignoranti

Chi è Ferzan Ozpetek, premiato regista italiano di origini turche. In carriera i suoi film hanno ottenuto continue lodi e riconoscimenti da pubblico e critica. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera, vita privata e sui suoi film più famosi. Nel 2022 è sbarcato nel mondo della serialità con Le fate ignorante, show ispirato al suo omonimo film.

Chi è Ferzan Ozpetek: vita privata, film e carriera del premiato regista

Nato ad Istanbul il 3 febbraio 1959, Ferzan Ozpetek è uno dei registi italiani più apprezzati da pubblico e critica degli ultimi anni. Si trasferisce in Italia nel 1976, per studiare Storia del Cinema all’Università La Sapienza di Roma. Dopo diversi corsi di Storia dell’Arte e Regia e alcune esperienze teatrali, si avvicina al cinema lavorando come assistente e aiuto regista. In questo periodo, lavora con attori, registi e produttori del calibro di Massimo Troisi, Ricky Tognazzi, Maurizio Ponzi e Sergio Citti.

Fa il suo debutto dietro la camera da presa nel 1997, con Il bagno turco, film che ottiene un grande successo di pubblico e critica. Il primo film di Ozpetek vince molti premi e riconoscimenti e viene presentato al Festival di Cannes e in tante altre rassegne cinematografiche internazionali. È il primo passo di una carriera costellata di premi e successi per il regista di origini turche. Tanti i suoi film degni di nota, tra cui spicca l’amara commedia Le fate ignoranti (2001) con Margherita Buy e Stefano Accorsi, vincitrice di 3 Globi d’oro e 4 Nastri d’argento.

Tra gli altri grandi successi del regista ricordiamo La finestra di fronte (2003), con Raoul Bova e Giovanna Mezzogiorno, vincitore di tantissimi premi tra cui 5 David di Donatello e 3 Nastri d’Argento, ma anche Saturno contro (2007), Un giorno perfetto (2008), Napoli velata (2017) e il più recente La dea fortuna (2019). Nel 2022 il regista ha fatto il suo debutto nel mondo della serialità con Le fate ignoranti, serie ispirata al suo omonimo e premiatissimo film.

Vita privata del regista: con chi è sposato?

Nel 2016 Ferzan Ozpetek si è unito civilmente a Simone Pontesilli, suo compagno di vita da più di vent’anni anni. “Simone è la mia vita. Il matrimonio gay non mi interessa, una seria legge sul tema sì” -ha affermato il regista in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Ozpetek ha dichiarato di non gradire le etichette affibbiate alla sua relazione. “Detesto quando mi dicono “suo marito”.” –ha spiegato all’Huffington Post- “Ogni volta rispondo sempre che il marito ce l’hanno le donne, non io. Io non ho un marito, ma un compagno di vita, un compagno di viaggio. Il termine sposato non è esatto: non c’è il matrimonio in Italia“.