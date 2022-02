Massimo Troisi, compleanno dell’attore: targa e statua in suo onore

Massimo Troisi, compleanno con onori: l’attore continua a vivere nella sua terra d’origine e nella comicità napoletana in particolare. Uno dei più grandi attori che continua a far ridere con intelligenza e mai stupidità.

Massimo Troisi, compleanno dell’attore

Il 19 febbraio è il compleanno di Massimo Troisi, che continua a vivere nella comicità italiana e napoletana, ispirando ancora oggi tanti giovani ed emergenti attori. Oggi avrebbe compiuto 69 anni, essendo nato il 19 febbraio 1953.

La sua terra d’origine continua a rendere gli onori a uno degli attori più grandi della storia della comicità napoletana insieme a un altro grandissimo come Totò. A rimanere immortale non è solo il suo talento ma anche la sua personalità sempre molto apprezzata dai napoletani.

Targa e statua in onore dell’attore

La città di Massimo Troisi, San Giorgio a Cremano, ha voluto festeggiare e ricordare i 69 anni del grande attore.

Il sindaco Giorgio Zinno, alla presenza dell’ex parlamentare Bruno Cesario, dell’assessore alla Cultura Pietro De Martino e del vicesindaco Eva Lambiase ha inaugurato in piazza Troisi il monumento che raffigura l’attore e la sua storica bicicletta de “Il Postino”, l’ultimo film da lui interpretato.

Il monumento a grandezza naturale, che si trovava all’interno delle Fonderie Righetti e realizzato dal maestro Carlo Ciavolino, è stato posizionato davanti al murale realizzato nell’ottobre scorso da Jorit.

Inoltre, un’altra bella sorpresa in onore di Troisi: una targa apposta sulla facciata di Palazzo Bruno, dov’è il murale, casa natale dell’attore. Sia il palazzo sia il monumento saranno adeguatamente illuminati per valorizzare in maniera perenne entrambe le opere dedicate a Troisi.