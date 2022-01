Pensioni Febbraio 2022: pagamento anticipato e calendario

Pensioni Febbraio 2022: è stato comunicato che il pagamento sarà anticipato, quindi già nel mese di gennaio si potrà riscuotere la pensione. Pubblicato anche il calendario di ritiro allo sportello.

Pensioni Febbraio 2022: pagamento anticipato

Per le pensioni di Febbraio 2022 ci sono delle importanti novità. Il pagamento sarà anticipato al mese di Gennaio come fanno sapere direttamente le Poste Italiane.

“Le pensioni del mese di febbraio per i pensionati, titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di Risparmio o di una Postepay Evolution, saranno accreditate in anticipo il 26 gennaio – si legge nella nota di Poste Italiane -. Se possiedi una carta Postamat, una Carta Libretto o una Postepay Evolution, ricordati che puoi prelevare in contanti da oltre 7000 Postamat, senza recarti allo sportello.

Se, invece, non puoi evitare di ritirare la pensione in contanti in ufficio postale, sarà necessario presentarsi agli sportelli secondo la ripartizione per cognomi”.

Il calendario di ritiro

Alla note delle Poste Italiane sulla notizia dell’anticipo del pagamento delle pensioni, ha fatto seguito anche il calendario per recarsi allo sportello e ricevere l’accredito. Si parte dunque dal 26 gennaio e la divisione è stata fatta in giorni e in ordine alfabetico.

Mercoledì 26 gennaio: A-B

Giovedì 27 gennaio: C-D

Venerdì 28 gennaio: E-K

Sabato 29 gennaio (solo mattina): L-O

Lunedì 31 gennaio: P-R

Martedì 01 febbraio: S-Z