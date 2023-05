Fedez, la terza stagione di The Ferragnez si farà? Le parole del rapper

Fedez parla di The Ferragnez, la terza stagione si farà o no? Il rapper si è rivolto ai suoi fan in una live su Instagram: che cosa ha detto?

Fedez parla di The Ferragnez, la terza stagione si farà? Ecco cosa ne pensa il rapper milanese sul futuro della serie sulla sua vita con Chiara Ferragni. Tutte le novità sul futuro dell’artista, da Muschio Selvaggio a X-Factor.

Fedez su The Ferragnez, la terza stagione si farà?

In una recente live sul suo profilo Instagram, Fedez ha risposto alle domande dei suoi follower svelando alcuni dettagli sui suoi futuri progetti. L’argomento di punta è stato senz’altro The Ferragnez, docu-serie che riprende la vita quotidiana del rapper con Chiara Ferragni, nutrendo la curiosità dei fan più sfegatati della coppia social più seguita d’Italia. Al momento lo show è alla sua seconda stagione: l’ultima tranche di episodi sarà pubblicata su Prime Video a partire dal 25 maggio. Visti i buoni risultati della serie, Fedez si è detto ottimista circa il futuro del progetto: “Credo si farà una terza stagione“.

Muschio Selvaggio e X-Factor, ancora nessuna risposta su Luis Sal

Nel corso della live, si è tornati inoltre a parlare del podcast di Fedez, Muschio Selvaggio. Nonostante negli scorsi giorni avesse dichiarato di voler chiarire la situazione al più presto, il rapper ha evitato tutte le domande dei fan sull’assenza di Luis Sal. Di contro, si è espresso sui futuri ospiti che desidererebbe portare al podcast: “A Muschio Selvaggio vorrei intervistare i Blink e Ligabue. Da un anno lavoro per portare in studio Harry Stiles. Potrei riuscirci!”. Si prospetta, inoltre, un ritorno in tv per l’artista milanese, che ha confermato che tornerà ad X-Factor nel ruolo di giudice.