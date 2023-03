Chi è Luis Sal, famoso youtuber: Muschio Selvaggio, Fedez, fidanzata Marta Fasciani

Luis Sal è conosciuto nel mondo dello spettacolo per essere uno dei migliori amici di Fedez, tanto è vero che collabora con lui in numerosi progetti. In particolare, è protagonista assieme al rapper del podcast Muschio Selvaggio.

Chi è Luis Sal Luis Sal è uno dei migliori amici del rapper Fedez, tra i protagonisti del podcast Muschio Selvaggio. Famoso Youtuber, nasce a Bologna nel 1997, dove attualmente vive. La sua passione per la telecamera e per i video in particolare gli è nata quando era solo un bambino e di questo hobby è riuscito a farne un lavoro. Oggi ha milioni di follower sia su YouTube che su Instagram. Il suo vero nome è Sergio Lerme e ha incontrato Fedez per la prima volta durante la sua esperienza come concorrente della prima edizione del reality Celebrity Hunted. Fidanzata Luis Sal è fidanzato con Marta Fasciani, studentessa di 24 anni originaria de L’Aquila, che abita a Roma. Stando a quanto da lui rivelato durante un racconto a Deejay.it, la ragazza è riuscita a fare colpo su di lui rispondendo ad una Instagram Story e da quel momento i due non si sono più lasciati. Il loro primo anniversario l’hanno celebrato con un romanticissimo viaggio a Parigi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Sal (@luis_sal) Luis Sal e il gossip Relazione che va dunque a gonfie vele, quella tra Luis Sal e la compagna Marta Fasciani. Una circostanza che rende – se ce ne fosse bisogno – ancora più inverosimile e destituito di qualsiasi fondamento il gossip fatto circolare nelle scorse ore dall’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona relativamente ad una presunta liason tra Sal e Fedez.