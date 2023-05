The Ferragnez 2 arriva su Prime Video: nella prima puntata lite e scoperta del tumore

The Ferragnez 2 arriva con la nuova stagione e i primi episodi. La presentazione della serie tv è stata all’Arco della Pace di Milano con i due protagonisti assoluti Chiara Ferragni e Fedez accolti da un bagno di folla.

The Ferragnez 2 arriva su Prime Video

La seconda stagione della serie tv The Ferragnez è stata presentata con i due protagonisti assoluti: l’influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez. I Ferragnez hanno annunciato che nei nuovi episodi ci saranno “momenti difficili ma anche momenti spensierati: un mix di tutto lo scorso anno a partire da marzo“. I primi quattro episodi della serie saranno in onda su Prime Video a partire da giovedì 18 maggio, mentre dal 25 maggio saranno disponibili gli ultimi tre; l’episodio speciale dedicato a Sanremo sarà invece visibile a settembre.

Nella prima puntata lite e scoperta del tumore

Nel primo episodio di The Ferragnez 2, Fedez ha raccontato il giorno ed il modo in cui ha scoperto di avere il tumore al pancreas. “Una mattina dovevo andare a fare una tac ai polmoni perché sono asmatico e sono arrivato con due ore in ritardo perché avevo litigato con Chiara“, ha raccontato il rapper, per poi aggiungere: “Mentre stavo facendo il controllo è passata di lì una dottoressa che si occupa di panceras e ha notato il mio pancreas un po’ ingrossato. Abbiamo deciso quindi di fare ulteriori controlli, ed eccoci qui“.