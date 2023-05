Lite Fedez-Luis Sal, il rapper rompe il silenzio: “Darò spiegazioni”

Fedez esce allo scoperto sulla lite con Luis Sal: “Darò spiegazioni, sono al limite”. Dopo l’improvviso addio dello youtuber da Muschio Selvaggio e settimane di silenzio, il rapper milanese si dice pronto a spiegare la situazione: “Se non parlo è perché non posso parlarne”.

Fedez pronto a parlare della lite con Luis Sal: “Darò spiegazioni”

Fedez si è finalmente sbilanciato sulla misteriosa assenza di Luis Sal, sparito dal podcast Muschio Selvaggio dopo una presunta lite con il rapper. Nelle ultime settimane molti fan si sono chiesti che cosa fosse successo e come mai Luis fosse stato sostituito da Mr Marra. Durante una diretta Instagram, Fedez ha promesso di fornire spiegazioni su quanto successo con lo youtuber: “Adesso ho degli impegni lavorativi che presenterò la settimana prossima e voglio focalizzarmi su questo. Dopo darò delle spiegazioni, perché è giusto così, e capisco che il comportamento nei confronti degli ascoltatori di Muschio Selvaggio non è stato uno dei migliori”.

Le parole di Fedez fanno presagire che la situazione sia più complicata di quel che si crede: “Fosse per me avrei già chiarito la situazione. Sono a un punto limite anch’io perché ne avrei parlato prima, avrei evitato tutto questo scenario. Ma è evidente che se non parlo è perché non posso parlarne, non per mia intenzione. L’intenzione è cercare di dare spiegazioni nella maniera più trasparente possibile.”.

Ancora silenzio da Luis, cosa è successo esattamente?

Da parte sua Luis Sal non ha ancora commentato la vicenda, né ha risposto alle parole di Fedez. L’influencer è ancora attivo su Youtube, ma il suo ultimo post su Instagram risale ad aprile. Nonostante il mistero attorno alla presunta lite, Fedez ha però voluto chiarire che dietro l’addio di Luis non c’è un problema grave: “Le cose sono più semplici e molto meno drammatiche di quello che potete immaginare. È ovvio che se non si parla, si lascia spazio alla speculazioni, che sono veramente brutte”.