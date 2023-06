Fedez e Luis Sal, il motivo dietro al litigio: cosa è successo?

Litigio Fedez e Luis Sal, il motivo dietro l’astio: che cosa è successo? Secondo alcune voci di corridoio i dissapori tra i due host di Muschio Selvaggio nascono da una richiesta del rapper.

Fedez e Luis Sal, il presunto motivo del litigio: cosa è successo davvero?

La fine della collaborazione tra Fedez e Luis Sal e il litigio tra i due ex migliori amici ha attirato molta attenzione mediatica nelle ultime settimane. Dopo l’addio dello youtuber dal podcast Muschio Selvaggio, il cantante ha svelato la sua versione dei fatti, a cui è seguita la dura risposta di Luis. Le divergenze sulla gestione del podcast, sul valore della loro società in comune e su presunti pagamenti in sospeso ha creato un duro botta e risposta a distanza che ha diviso i loro fan sul web. Secondo alcune voci di corridoio, tuttavia, il podcast è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. In un recente post su Instagram, la pagina Pipol Gossip sostiene che dietro la rottura tra Luis e Fedez ci sia una richiesta del rapper, male accolta e subito rifiutata dall’influencer. Che cosa è successo?

Le indiscrezioni di Pipol Gossip, cosa voleva Fedez?

A quanto sembra, l’astio tra Fedez e Luis Sal ha origine dal rifiuto dello youtuber di entrare nell’agenzia di talenti del rapper, la Doom Entertainment. Una scelta che avrebbe irritato non poco il cantante, e che avrebbe quindi dato un primo, durissimo colpo sia alla loro amicizia che alla loro relazione professionale. Per il momento nessuno dei due ha confermato questa versione dei fatti, anzi: dopo giorni di frecciate Fedez e Luis sembrano essersi rifugiati in un teso silenzio. Come andrà a finire?