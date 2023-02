Continua la polemica tra Mario Giordano e Fedez. Dopo la diretta social del rapper in cui si accusava la trasmissione del giornalista di voler indagare sulla sua sessualità, il giornalista risponde a tono al marito di Chiara Ferragni.

La polemica con Fedez

Nuovo capitolo nello scontro fra Fedez e Mario Giordano. Stavolta è il giornalista a replicare al rapper, e questo avviene in diretta in prima serata nella puntata di martedì 21 febbraio. “Ci ha attaccato accusandoci di una cosa che non esiste – ha detto – e cioè di voler indagare sulle sue tendenze sessuali. Ma noi non abbiamo mai pensato di farlo e mai lo faremo”. ha risposto il giornalista in diretta.

Mario Giordano a Fedez: “La mia voce? Difetto fisico per cui ho sofferto”

Il giornalista ha poi voluto rispondere anche su un fatto più personale. “Per quanto riguarda la voce, si lo so, è un mio difetto fisico che mi ha fatto anche a lungo soffrire nella vita – ha detto al rapper – e nella vita c’è chi ha un difetto fisico e chi ne ha un altro. Io ho questo. “Mi stupisce però che lei, il paladino dei diritti civili e grande difensore della civiltà, si attacchi ai difetti fisici degli altri. Se ha qualcosa da dirmi per quello che penso, lo dica. Ma non si attaccano le persone sui difetti fisici. Soprattutto se si è i campioni dei diritti civili”.