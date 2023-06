Fedez, chi è nonna Luciana: età, lite Fedez-Luis Sal, pagina Instagram, tv

Luciana Violini, 91 anni compiuti, è una vera e propria star del web ed è la nonna del rapper Fedez a cui il cantante è molto legato.

Fedez, chi è Nonna Luciana

Luciana Violini, 91 anni compiuti il 29 marzo e del segno dell’Ariete, è una vera e propria star del web dove infatti, nonostante la sua età avanzata, vanta ben 190mila follower su Instagram. Come ogni membro della famiglia Ferragnez, anche lei è tra le protagoniste di alcuni dei post dei Ferragnez e nella didascalia social su Instagram è presentata come «Nonna imprenditrice digitale» e ha raggiunto sul suo profilo la bellezza di ben 190mila follower. Su Instagram ha pubblicato diverse foto con il nipote Fedez, ma anche con Chiara Ferragni e con Leone e Vittoria, di cui è bisnonna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciana Violini (@violini.luciana)

Fedez-Luis Sal, cosa aveva “predetto” nonna Luciana

In una scena della prima stagione della serie The Ferragnez si vede Nonna Luciana, madre di Tatiana, che “legge le carte” al nipote, rivelandogli che un amico lo avrebbe tradito. “Un uomo giovane, vedi qua? Ti tradisce, c’è proprio l’affetto di mezzo. Lui è un tuo amico. Stai attento. Purtroppo non devi avere amici vuol dire che tu non li devi avere” queste le parole di Luciana al nipote, all’epoca già in aperta rottura con alcuni amici. Solo il legame con Luis era rimasto intatto, tanto che Fedez aveva replicato: “Eh ma che scatole. Amici già non ne ho. Ne ho solo uno. Che bello. Ma riusciamo a capire chi è?”. “Ma sempre uno ne hai. Io lo vedo già perché quando l’ho visto l’ho capito”, aveva insistito nonna Luciana. A quel punto, era stato proprio Fedez a fare il nome di Luis: “Ho capito chi è, dice che è Luis”.

Operazione

Fedez ha fatto sapere che sua nonna si è dovuta sottoporre a un’operazione dopo essersi rotta il femore a seguito di una caduta. “Fortunatamente è andato tutto bene. Sei una roccia nonna!”, ha scritto il rapper sui social.

Tv

La nonna di Fedez è anche stata invitata ad una finale di X Factor.

Curiosità