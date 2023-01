Federico Palmaroli, chi è l’autore de Le più belle frasi di Osho: carriera, vita privata, fidanzata

Chi è Federico Palmaroli, giornalista e creatore de Le più belle frasi di Osho. Fondatore della celebre pagina Facebook satirica, si è conquistato un enorme pubblico sul web. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Federico Palmaroli, carriera e vita privata dell’autore de Le più belle frasi di Osho

Nato e cresciuto a Roma, Federico Palmaroli ha 47 anni ed è una personalità molto amata dal pubblico del web. È infatti il fondatore e gestore della pagina satirica Le più belle frasi di Osho, che ad oggi conta oltre 1.1 milioni di follower. Palmaroli ha anche un profilo Instagram in ascesa con lo stesso nome, che ad ora conta quasi 44mila fan. Giornalista e vignettista, si è guadagnato la stima del suo pubblico grazie alla sua ironia pungente e sempre attuale. Scrive per diverse testate giornalistiche e programmi televisivi, tra cui anche Porta a Porta, lo storico talk show di Bruno Vespa. Palmaroli ha parlato così delle sue vignette satiriche: “Sono sketch esilaranti di un Paese alle prese con profonde incertezze e contraddizioni evidenziate grazie a fulminanti battute in romanesco”. Di recente ha commentato con il suo solito umorismo tagliente sia l’arresto di Matteo Messina Denaro che le discutibili affermazioni del Ministro Sangiuliano che definivano Dante il “fondatore del pensiero di destra”.

View this post on Instagram A post shared by lepiubellefrasidiosho (@federicopalmaroli)

Vita privata, cosa sappiamo: è fidanzato?

Purtroppo per i più curiosi, si sa veramente poco circa la vita privata e sentimentale di Federico Palmaroli. Il giornalista non parla quasi mai delle persone a lui vicine, preferendo tenerle ben lontane dai riflettori dei media. In una recente intervista ha parlato in modo molto vago della sua vita sentimentale: “Chi è che non è mai stato fidanzato e non ha mai avuto problemi di coppia? Chi non ha mai tradito? È difficile che non sia sempre vivo in noi come sentimento. L’amore è una cosa da cui nessuno scappa, così come dalle problematiche relative ai rapporti di coppia”.