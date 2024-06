Gay (Zest): “Trasporti, l’innovazione passa dalla collaborazione imprese-startup”

“L’innovazione nel settore dei trasporti, in particolare quello ferroviario, è cruciale per rispondere alle esigenze di mobilità sostenibile ed efficiente del futuro. Le startup giocano un ruolo centrale in questo scenario, offrendo soluzioni all’avanguardia che spaziano dall’automazione alla digitalizzazione dei servizi”: lo ha dichiarato Marco Gay, presidente esecutivo di Zest intervenuto durante l’evento de Il Sole 24 Ore “Trasporti nel cuore dell’economia”

Zest e le iniziative con il Gruppo FS

Gay ha proseguito: “Come dimostrano ricerche recenti, il 70% delle principali aziende ferroviarie globali ha avviato collaborazioni con startup, sottolineando l’importanza di queste sinergie. In questo contesto, siamo orgogliosi delle iniziative che Zest sta sviluppando con il Gruppo FS, impegnato in prima linea sulla frontiera dell’innovazione, in ottica di open innovation e corporate venturing e delle collaborazioni e sperimentazioni che stanno nascendo con le startup e con il team di Zest Innovation in progetti di innovazione interna. Crediamo che questa strada sia vincente. Investire nella collaborazione con le startup non solo risponde alle sfide attuali dell’intero settore, ma costruisce anche le fondamenta per un futuro dove la mobilità è intelligente, sostenibile e sempre più integrata”, ha concluso.