Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo al veleno su Cristina: “Schiavetta di Helena”

Isola dei Famosi 2023, Nathaly Caldonazzo velenosissima contro Cristina Scuccia: "È la schiavetta di Helena".

Isola dei Famosi 2023, scintille tra Nathaly Caldonazzo e Cristina Scuccia: cosa è successo?

Dopo poco più di una settimana da naufraghi in Honduras, comincia già a scaldarsi l’atmosfera tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023. In particolare sembra esserci ben poco feeling tra Nathaly Caldonazzo e Cristina Scuccia, protagoniste di uno scontro verbale nella seconda puntata del programma. L’ex primadonna del Bagaglino non ha molta simpatia per l’influencer brasiliana Helena Prestes, che invece sembra aver legato moltissimo con l’ex Suor Cristina. Nathaly non ha perso tempo nel criticare la cantante che, secondo lei, segue alla lettera i capricci dell’amica. Caldonazzo è arrivata al punto di definirla la “schiavetta di Helena”, un epiteto che Cristina Scuccia ha gradito pochissimo.

Lo sfogo dell’ex Suor Cristina: “Ho il mio cervello e i miei pensieri, seguo Helena perché ha più esperienza”

Dopo la discussione in diretta con Nathaly in puntata, Cristina si è sfogata da sola nel confessionale. “A me piace essere operativa e mi sto fidando di lei dato che è più esperta di me.” -spiega l’ex suora- ” Lei è una ragazza intraprendente e in un’esperienza del genere ho bisogno di qualcuno che mi traina. Non sono la schiava di nessuno. Mi trovo empaticamente con lei. Ci aiutiamo a vicenda. Ho il mio cervello. Ho dei miei pensieri che esterno pure a lei. Mi sento la schiava solo di uno che sta là sopra ed è sovrano di tutti”.