Annalisa a Firenze: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Annalisa a Firenze si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 19 ottobre 2022. La cantante è in giro con il suo tour.

Annalisa a Firenze: l’artista si esibisce al Viper Theatre in concerto nella serata di mercoledì 19 ottobre. Nel suo curriculum ci sono 17 dischi di platino e 12 dischi d’oro, 7 album e numerose collaborazioni, sia italiane che internazionali. Il tour di Annalisa è organizzato da Friends & Partners.

Annalisa a Firenze: scaletta delle canzoni

Annalisa si esibisce in concerto a Firenze al Viper Theatre nella serata di mercoledì 19 ottobre 2022.

Di seguito la scaletta delle canzoni che l’artista poterà sul palco. Non mancheranno i suoi più grandi successi e le canzoni di “Nuda10”, nuova versione dell’album “Nuda” uscito lo scorso autunno:

Bye Bye

Ogni festa

Used To You/Potrei abituarmi

Dov’è che si va

Bianco nero e grigio

Senza riserva

Dimenticherai

Coltiverò l’amore

Illuminami

Alice e il blu

Superare

Vincerò

Un domani

Ipernova

Sento solo il presente

Una finestra tra le stelle

Il prossimo weekend

Specchio

Tutto per una ragione

Moscow Mule

Il mondo prima di te

Le parole non mentono

Noi siamo un’isola

Splende

Se avessi un cuore

Direzione la vita

Bellissima

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. I posti liberi sono nel settore Posto Unico in Piedi al prezzo di 30 euro. Si recupera il concerto previsto per dicembre 2021 e posticipato due volte per l’emergenza Covid. Restano validi i biglietti che riportano la precedenti date. Dopo Firenze l’artista canterà a Roma, Modugno, Pozzuoli, Venaria Reale, Milano e Padova. Un tour concentrato a ottobre, che finirà il 30 ottobre.

