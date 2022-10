Federica Pellegrini e Matteo Giunta, dopo il matrimonio, sono pronti a mettersi alla prova nella nuova esperienza di Pechino Express 2023, programma condotto da Costantino della Gherardesca in onda su Sky.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Pechino Express 2023

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, dopo il matrimonio, sono pronti ad immergersi nel nuovo talent di Pechino Express 2023.

Quella tra Federica Pellegrini e il suo ex allenatore Matteo Giunta, ormai marito e moglie, è ormai una coppia che si è svelata ufficialmente dopo l’ultima gara alle Olimpiadi di Tokyo della Divina, che a quel punto ha deciso di voler rendere pubblica la sua relazione con l’ormai suo ex allenatore. Da quel momento la coppia non si è più nascosta ed è stata più volte paparazzata a eventi o in momenti di vita privata.

A Pechino Express, programma itinerante nel mondo prodotto da Banijay Italia, avranno modo di mettersi alla prova ancora una volta.

L’amore di Matteo e Federica

A seguito delle Olimpiadi di Tokyo, dunque, i due non si sono proprio più nascosti. “Matteo è l’amore di una vita“, aveva infatti detto la Pellegrini al termine della sua ultima gara, ed “è stato un grandissimo allenatore ed un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro. La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati bravi molto in questo – ha spiegato la nuotatrice ai microfoni del Tg1 – È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano che sportivo“