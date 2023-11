Bobo Tv, il nuovo format tra i commenti positivi: l’annuncio di Totti sulla Roma

Bobo Tv, commenti positivi per la partenza del nuovo corso di Vieri che ha accolto nella puntata di lunedì 13 novembre alcuni ex calciatori della Serie A.

Bobo Tv, il nuovo format tra i commenti positivi

Il nuovo format della Bobo Tv sembra piacere a molti utenti che hanno apprezzato la prima puntata del “Bobo Vieri Talk Show”, in cui hanno preso parte ex calciatori della Serie A: Adriano, Nicola Amoruso, Alessandro Diamanti, Mark Iuliano e Francesco Totti.

“La bobotv così è più piacevole, altro che ossessioni e preferenze, oggi Vieri ha fatto il pienone tra Roma (Totti), Inter (Adriano) e Juve (Iuliano e Amoruso)”, ha scritto una utente sul social. “Hanno parlato del calcio che fu e non male di qualcuno”, “Bobo ha fatto un salto enorme, alla faccia di Adani e Cassano“.

L’annuncio di Totti sulla Roma

Hanno fatto rumore, in particolare, le parole di Totti sulla Roma. “Ho visto il derby: una partita in cui fanno due tiri in porta la Lazio e uno la Roma, non può essere una partita. Ai tempi nostri almeno ci sarebbe stata qualche scarpinata in più. Non si riesce a capire perché giocatori del calibro di Dybala e Lukaku non riescano a fare un tiro in porta. Non li avranno messi in condizione di farli, ma in una partita del genere è impossibile. La Roma è attrezzata per arrivare fra le prime quattro. [..] Per me Mourinho deve stare nella Roma, ma non voglio più sbilanciarmi. Se dovesse rimanere sono contento; se invece dovesse andare, spero che venga uno da grande squadra. E poi con lui c’è il tutto esaurito. Ci sarà una motivazione oppure no?”. Sul futuro infine ha annunciato: “Il mio rientro nella Roma? Basta con questa domanda. Ogni volta che fanno una intervista si finisce qui. E allora do la stessa risposta: i matrimoni si fanno in due. Dall’altra parte non c’è questa volontà, ma io ci sarò sempre. Anche se non sono dentro, è come se ci fossi”.