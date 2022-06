Ballottaggio Verona 2022, risultati: Damiano Tommasi sindaco

Ballottaggio Verona 2022, risultati in diretta ed exit poll del ballottaggio della città lombarda alle 23. Chi sarà il nuovo sindaco?

Ballottaggio Verona 2022, risultati: tornano le elezioni amministrative in molti comuni e una delle principali comunità coinvolte è il capoluogo veneto. Qui tutte le informazioni sulle elezioni comunali, dallo spoglio in diretta ai risultati. I cittadini sono stati chiamati ancora una volta alle urne nella domenica 26 giugno 2022.

Ballottaggio Verona 2022, risultati: Damiano Tommasi vince, è il nuovo sindaco

Verona è una delle principali città al voto il 26 giugno per il secondo turno delle elezioni amministrative 2022.

TrueNews segue in diretta gli exit poll e lo spoglio a partire dalle 23 di domenica 26 giugno.

Damiano Tommasi ha conquistato Verona. L’ex calciatore ha raccolto la maggioranza delle preferenze, con cifre oltre il 53% dei voti, ed è ora pronto ad insediarsi come il nuovo sindaco di Verona. L’avversario si ferma al 46%.

Ballottaggio Verona 2022: candidati al ballottaggio

Damiano Tommasi ha mantenuto il vantaggio. L’ex calciatore e candidato del centrosinistra è il più votato sinora, con il 39,8%. Mentre il candidato di Lega e Fratelli D’Italia Federico Sboarina è arrivato con il 32,27% dei voti.

I cittadini sono chiamati ancora una volta alle urne per decidere il nuovo sindaco di Verona. Dunque, domenica 26 giugno 2022, vanno al al ballottaggio Damiano Tommasi e Federico Sboarina. Da una parte il candidato del centrosinistra Tommasi appoggiato da Damiano Tommasi Sindaco, Partito Democratico, Tra Guar di, In Comune per Verona Sinistra Civica Ecologista, Europa Verde-Demos Democrazia Solidale-Volt, Azione con Calenda-+Europa, mentre Sboarina è sostenuto da Fratelli d’Italia, Sboarina Sindaco, Lega Salvini, Verona domani-Coraggio Italia, Verona al Centro, Veneto Autonomia-Noi con l’Italia Vince il Centrosinistra.