Chiara Salerno, chi è la doppiatrice: vita privata, marito, figli, Instagram

Chi è Chiara Salerno, attrice e doppiatrice italiana. Dalla carriera tra cinema e televisione ai dettagli sulla sua vita privata: scopriamo qualche informazione in più sul suo conto. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Chiara Salerno, vita privata e carriera della doppiatrice

Nata a Roma il 26 settembre 1957, Chiara Salerno ha 65 anni ed è una nota attrice e doppiatrice italiana. È figlia di due grandi nomi del mondo della recitazione, gli attori Enrico Maria Salerno e Valeria Valeri. Suo zio era invece il famoso regista e produttore Vittorio Salerno, scomparso nel 2016. Cresce quindi in una famiglia che vive e respira cinema. Fa il suo debutto da attrice nel 1979, in Gli anni struggenti, per poi recitare proprio al fianco dei suoi genitori in Il carabiniere nel 1981.

Negli anni successivi recita in diversi prodotti per la tv, ma trova il successo soprattutto in cabina di doppiaggio, sia come doppiatrice che come direttrice. Diventa famosa come la voce di Connie Nielsen ne Il gladiatore di Ridley Scott. Nel corso degli anni presta la voce a molte altre attrici di spessore come Karen Allen, Sarah Jessica Parker, Elizabeth McGovern e Lorraine Toussaint.

Vita privata: marito, figli, Instagram

Chiara Salerno, in passato, è stata sposata con un suo collega, l’attore e doppiatore Stefano Benassi. Oggi i due hanno preso strade diverse, dalla loro unione sono però nate due figlie, Isabella e Veronica. Entrambe hanno deciso di seguire le orme dei genitori e di dedicarsi al mondo del doppiaggio. Salerno non è presente su Instagram, che è inondato però da molti profili omonimi.