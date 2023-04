Classifica Serie B: apertissima la corsa alla promozione

La stagione di calcio 2022/23 si sta rivelando una piacevole sorpresa e ogni competizione sta regalando spettacolo ed emozioni. Dalla Champions League alla Serie A, senza tralasciare i campionati esteri. Molto interessante anche la seconda divisione italiana, come dimostra la classifica di Serie B.

Tutto è ancora da decidere.

Serie B, una classifica combattuta

Si tratta a tutti gli effetti di una stagione combattuta. Il primo posto non è più così lontano per il Genoa, in grado di riacciuffare il Frosinone. La zona playoff rimane caldissima, con diversi club che potrebbero – per pochi punti – rimanere tagliati fuori. Anche la corsa ai playout rimane un mistero, con nessuna certezza.

Di seguito allora la classifica Serie B aggiornata dopo 34 gare:

Frosinone: 68 punti Genoa: 66 Bari: 60 Sudtirol: 53 Parma: 51 Cagliari: 48 Pisa: 46 Reggina: 46 Modena: 44 Palermo: 44 Ascoli: 43 Ternana: 43 Como: 42 Venezia: 42 Cosenza: 38 Cittadella: 37 Perugia: 35 Brescia: 35 SPAL: 34 Benevento: 31

Il Frosinone ha condotto per diverso tempo la classifica e si rivede ancora nella capolista. Il grande distacco si è però rimpicciolito e il Genoa sembra volerne approfittare, mostrandosi anche molto più in forma fisicamente. Benissimo il Bari che potrebbe confermare il terzo posto, sapendo di non poter né salire né scendere. Lotta invece per l’ottavo posto, valido per i playoff.

Tanta guerra anche ai “piani bassi”, visto che le ultime due andrebbero direttamente in Lega Pro, a differenza di 17° e 18°, le quali si scontrerebbero per decretare la terza retrocessa. La SPAL può ancora pensare di salvarsi, più difficile per il Benevento.

A quattro giornate dalla fine della regular season, è difficile fare previsioni e credere di poter già dare un esito definitivo. Le uniche certezze sembrano legate alle neopromosse: Frosinone e Genoa saliranno verosimilmente in Serie A, senza dover affrontare ulteriori sfide. Il club campano, fanalino di coda, appare ormai retrocesso virtualmente. Sulle altre bisognerà aspettare le ultime settimane.

LEGGI ANCHE: Il Napoli vince lo scudetto se…tutte le combinazioni e quando potrebbero arrivare i festeggiamenti.