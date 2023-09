La questione immigrazione continua ad agitare l’Unione Europea. Secondo Josep Borrell, Alto Rappresentante Ue per la Politica estera, il dossier potrebbe portare molti problemi in Europa.

Migranti, Borrell: “Questo dossier potrebbe distruggere l’Ue”

Joseph Borrell lancia l’allarme sulla questione migranti. L’alto rappresentante Ue per la politica estera ha infatti ammonito che a suo avviso la questione migranti “potrebbe essere una forza dissolvente per l’Europa” a causa delle profonde differenze culturali tra i Paesi e della loro incapacità, a lungo termine, di raggiungere una politica comune. Rimarcando anche che : “alcuni membri Ue hanno uno stile ‘giapponese‘: non vogliamo mescolarci. Non vogliamo migranti. Non vogliamo accettare persone dall’esterno. Vogliamo la nostra purezza”, ha sottolineato Borrell osservando come, invece, l’Europa “necessiti dei migranti” contro il calo demografico.

Il memorandum con la Tunisia

Riguardo al memorandum con la Tunisia firmato da Giorgia Meloni e Vo Der Leyen a Tunisi, l’alto rappresentante aveva rimarcato che “Il memorandum con Tunisi fatto in questo modo è un problema” Anche perchè “simili iniziative le regole richiedono l’appoggio unanime di tutti i Paesi membri. Lo stabilisce la legge, non io”.

Chi è Joseph Borrell

Josep Borrell è un politico ed economista spagnolo con cittadinanza argentina, membro del PSOE. Dal 1º dicembre 2019 ricopre la carica di Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ruolo che in precedenza aveva avuto anche l’italiana Federica Mogherini. Nato il 24 aprile 1947, ora ha 76 anni ed è anche vicepresidente della Commissione Europea.