Eurovision 2023, i favoriti per la vittoria: sorpresa bookmakers. E Mengoni…

Eurovision 2023, chi sono i favoriti alla vittoria secondo il pubblico e i bookmaker? Scopriamo chi sono i cantanti più vicini al trionfo nella 67esima edizione della kermesse musicale più seguita d’Europa.

Eurovision 2023, chi sono i favoriti alla vittoria: le quote dei bookmaker

Anche quest’anno è arrivata la settimana dell’Eurovision Song Contest 2023, arrivato alla sua 67esima edizione. La finale è prevista per sabato 13 maggio 2023 e il pubblico sembra aver già scelto un paio di beniamini tra i cantanti in gara. Ma chi sono i principali favoriti alla vittoria finale? Vediamo che cosa ne pensano gli scommettitori in giro per il mondo con le quote dei bookmaker.

La Svezia il gigante da battere, insegue la Finlandia: Mengoni arranca, l’Italia è nona

Il verdetto dei bookmaker ha un sapore tutto scandinavo. Il vero gigante da battere è la Svezia di Loreen, che con la sua Tattoo ha già conquistato il cuore di molti spettatori. Una sua vittoria è vista come molto probabile, con quote tra l’1.5 e il 2. Segue, un po’ distanziata, una sorprendente Finlandia, che punta a far ballare il pubblico di tutta Europa con Kaarija e la sua Cha cha cha. Lo scatenatissimo rapper di Helsinki è quotato tra il 2.75 e il 4. Più indietro ma comunque da non sottovalutare, ci sono l’Ucraina, con il duo Tvorchi e la loro Heart of Steel, e la Francia, con la canadese La Zarra, in gara con Évidemment. Poche speranze al momento per l’Italia. Marco Mengoni e la sua Due vite non sembrano aver scosso particolarmente il pubblico internazionale: la previsione è un nono posto, una sua improbabile vittoria pagherebbe tra le 40 e le 100 volte la quota giocata.

Cosa ne pensa il pubblico? I numeri dei cantanti in gara

Ma cosa ne pensa, invece il pubblico del web? In base ai dati di ascolto di Spotify tra marzo e aprile, il brano di Mengoni risulta il secondo più ascoltato sulla piattaforma, dietro solo la superfavorita Loreen. Al terzo posto spicca inoltre un’altra possibile sorpresa che unisce Italia e Scandinavia: Alessandra Mele, cantante italiana in gara per la Norvegia, in gara con Queen of Kings. La sua canzone ha già raccolto milioni di visualizzazioni su Youtube e potrebbe ottenere molto successo all’Eurovision. Tanto amore dal web anche per Future Lover di Brunette, in gara per l’Armenia, e Unicorn di Noa Kirel, per Israele.