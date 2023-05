Alessandra Mele, chi è l’italiana in gara per la Norvegia all’Eurovision 2023

Chi è Alessandra Mele, cantante italiana in gara all’Eurovision 2023 per la Norvegia. Nativa di Pietra Ligure, ha conquistato la vittoria al Melodi Gran Prix e rappresenterà il paese scandinavo con il brano Queen of Kings.

Chi è Alessandra Mele, cantante italiana in gara per la Norvegia all’Eurovision 2023

Nata a Pietra Ligure, in provincia di Savona, il 5 settembre 2002, Alessandra Mele è una cantante italiana con cittadinanza norvegese, in gara per la Norvegia all’Eurovision Song Contest 2023. Cresciuta a Cisano sul Neva, si è poi trasferita nel paese scandinavo dopo aver completato i suoi studi. Si fa conoscere nel 2022, quando partecipa alla settima edizione di The Voice – Norvway. In seguito continua la sua formazione musicale al Lillehammer Institute of Music Production.

A gennaio del 2023 Alessandra Mele prende parte al Melodi Gran Prix, l’annuale concorso canoro per selezionare il rappresentante norvegese dell’Eurovision. Il suo brano Queen of Kings le vale la vittoria e diventa subito una grande hit nel suo paese. Ha ottenuto il primo posto nella VG-Lista, la classifica musicale norvegese e ha già venduto un disco di platino, con oltre 60mila copie vendute a livello nazionale. La cantante ha spiegato il significato del suo brano in alcune recenti interviste: “Vuole mostrare il potere delle donne, ma anche il potere di tutte le persone e ribadire quanto sia importante sentirsi a proprio agio con se stessi”.

Vita privata: fidanzato, sessualità

Si sa ancora molto poco circa la vita privata e sentimentale della cantante. In una recente intervista concessa ad Eurovision Fun, Alessandra Mele ha dichiarato di essere bisessuale. L’artista ha confessato di aver avuto difficoltà a vivere la propria sessualità in Italia: “Quando vivevo in Italia ho dovuto nascondere chi ero. Alcuni miei amici e parenti non lo avrebbero accettato. Penso sia importante accettare chi siamo, senza dare importanza alle opinioni altrui. Come è anche importante accettare che ci saranno brutti momenti nella propria vita, grazie ai quali possiamo diventare più forti”.