Kaarija, chi è il cantante finlandese che fa ballare l’Eurovision 2023

Chi è Kaarija, scatenato cantante finlandese che fa ballare l’Eurovision 2023. Il giovane rapper di Helsinki ha colpito il publbico con la sua Cha cha cha e si candida per dare filo da torcere alla superfavorita svedese, Loreen. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Kaarija, carriera e vita privata del cantante in gara per la Finlandia all’Eurovision 2023

Nato ad Helsinki il 21 ottobre 1993, Kaarija, all’anagrafe Jere Pöyhönen, ha 29 anni ed è un famoso rapper finlandese, tra i candidati alla vittoria dell’Eurovision Song Contest 2023. Cresciuto a Vanta, cittadina vicina alla capitale, Jere si avvicina alla musica da giovanissimo: “Ho iniziato a suonare la batteria alle elementari e grazie a questo ho acquisito il senso del ritmo. Non ho suonato in nessun gruppo tranne che nei concerti scolastici, ma ho preso lezioni di batteria”.

Comincia a scrivere musica già nel 2014, periodo in cui ottiene il suo nome d’arte, datogli per scherzo dai suoi amici. Il nome Kaarija deriva infatti da un modo di dire che indica vincere al gioco d’azzardo e il prendersi grossi rischi. “Se dovessi tradurlo…” -spiega il rapper in un’intervista alla BBC- “Significherebbe “avvolgi-soldi” o “macchina da soldi””. Le scommesse, anche azzardate, sono un tema molto comune nelle sue canzoni: “Quando ho realizzato la prima canzone, ha subito parlato di gioco d’azzardo. Ho anche iniziato a pensare a cosa fanno molto i finlandesi. È così che le persone giocano e oggigiorno la cultura del gioco d’azzardo è cresciuta. Non voglio in alcun modo che il personaggio di Käärijä aiuti le persone a giocare, ma al contrario, a prendere decisioni razionali. Ci sono persone nelle vicinanze le cui vite sono diventate difficili a causa di questi giochi”.

Kaarija pubblica i suoi primi brani nel 2017, quando lancia il doppio singolo Koppi tules/Nou roblem con l’etichetta Monsp Records. Negli anni successivi ha raccolto un buon seguito in Finlandia con il suo primo album, Fantastista, pubblicato nel 2020, e con i suoi tanti singoli di successo. Tra questi spiccano Puun Takaa, Rock Rock, Mic Mac e Välikuolema.

Un mix di metal ed elettronica con Cha cha cha, è tra i favoriti all’Eurovision 2023

Nel 2023 Kaarija è pronto a sorprendere il pubblico dell’Eurovision Song Contest 2023 con Cha cha cha. Dopo il trionfo all’Uuden Musiikin Kilpailu 2023, il rapper ha ottenuto molti consensi anche all’estero con il suo brano, una canzone “party metal“che unisce la potenza dell’industrial metal al ritmo della drum’n’bass. Le sonorità di Cha cha cha sono ispirate a quelle della celebre band metal tedesca Rammstein, gruppo preferito di Kaarija: “Li stavamo ascoltando mentre scrivevamo la canzone. Quando all’inizio canto con la voce bassa cerco di suonare come il loro vocalist, Till Lindemann“.

Il successo di Kaarija lo pone in prima linea per mettere i bastoni tra le ruote a Loreen, cantante in gara per la Svezia considerata la principale favorita alla vittoria. Non sembra esserci astio tra i due, però a detta del rapper: “Loreen è una regina, una superstar. È una persona molto calma, serena. Ci divertiamo molto insieme. Non c’è competizione tra noi”.

Vita privata: fidanzata, Instagram

Non si sa ancora molto sulla vita sentimentale di Kaarija. Non ha figli e al momento non si hanno notizie di una sua possibile relazione. Circa tre mesi fa il rapper si è sbottonato un po’ al riguardo durante un podcast, rivelando che la sua ultima storia a lungo termine si è chiusa a causa della pandemia da Covid-19. Nessun indizio neanche sul suo profilo Instagram, ad oggi seguito da circa 147mila persone e dedicato soprattutto alla sua carriera musicale.