Loreen, chi è la cantante svedese superfavorita all’Eurovision 2023

Chi è Loreen, superfavorita all’Eurovision 2023 in gara per la Svezia. Già vincitrice della kermesse europea nel 2012, la cantante svedese punta al bis quest’anno con Tattoo. Scopriamo qualche informazione in più su di lei.

Chi è Loreen, carriera e vita privata della superfavorita dell’Eurovision 2023

Nata a Stoccolma il 16 ottobre 1983, Loreen, all’anagrafe Lorine Zineb Nora Talhaoui, ha 39 anni ed è una cantante svedese di origini berbere, considerata la superfavorita dell’edizione 2023 dell’Eurovision. Si è fatta conoscere in Svezia nel 2004, quando partecipa al talent show Idol, arrivando al quarto posto nella classifica finale. Ad un anno dal suo esordio televisivo, arriva il primo album di Loreen, The Snake, pubblicato insieme al noto duo svedese Rob’n’Raz. In seguito, trova successo in patria anche sul piccolo schermo come conduttrice e produttrice tv su TV400, TV3, TV4 e SVT.

Nel 2011 partecipa per la prima volta al Melodifestivalen con il brano My heart is refusing me. Non arriva in finale, ma ottiene comunque un ottimo successo commerciale: la sua canzone ottiene infatti un doppio disco di platino. Nello stesso anno pubblica Sober, che vale a Loreen un altro disco di platino. Nel 2012 ci riprova e trionfa al Melodifestivalen, risultato che le consente di lanciarsi anche a livello internazionale vincendo l’Eurovision Song Contest con la sua Euphoria. Il brano diventa un tormentone estivo e ottiene dischi d’oro e di platino in moltissimi paesi.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Nel corso della sua carriera Loreen ha pubblicato due album, Heal nel 2012 e Ride nel 2015, e ben diciannove singoli. Tra i più amati, oltre a quelli già citati, ricordiamo Crying out your name, We Got the Power, Jungle, Hate the Way I Love You e Neon Lights. È possibile seguire le ultime evoluzioni della sua carriera sul suo profilo Instagram, che ad oggi conta quasi 360mila follower.

È molto attiva a livello politico e ha apertamente criticato le violazioni dei diritti umani in Azerbaigian durante la sua partecipazione all’Eurovision nel 2012. Nello stesso anno ha partecipato allo Slavianski Bazaar, noto festival musicale bielorusso, prendendosi poi del tempo per incontrare prigionieri, oppositori politici e attivisti per i diritti umani locali: “Senza la libertà di espressione non sarei mai diventata una cantante. Vorrei che in Bielorussia non ci fossero prigionieri politici e che i difensori dei diritti umani come Ales Bialitski potessero continuare il loro importante lavoro. Lui e i suoi colleghi stanno sacrificando tutto nella lotta per i diritti umani e meritano il sostegno del mondo esterno”.

La cantante da battere all’Eurovision Song Contest 2023 con Tattoo

Negli ultimi mesi Loreen ha riconquistato il pubblico internazionale con il suo nuovo brano, Tattoo, con il quale ha vinto l’ultima edizione del Melodifestivalen e punta al bis all’Eurovision Song Contest 2023. La canzone ha già collezionato milioni di visualizzazioni su Youtube, ed è di fatto considerata la principale candidata alla vittoria finale. Non tutti, però, sono rimasti colpiti dalle esibizioni e dalle sonorità di Loreen. In Italia, Mara Maionchi è parsa abbastanza indifferente, giudicando la sua performance “troppo disperata”.

LEGGI ANCHE: Eurovision 2023, Mara Maionchi stronca la Svezia: “Troppo disperata”

Vita privata: fidanzato, figli, sessualità

Nel 2017 Loreen ha parlato della sua sessualità a Renee bridge, talk show diretto da Renée Nyberg. In quest’occasione si è apertamente dichiarata bisessuale: “Molti sono dannatamente concentrati sul sesso, sul sessuale. L’amore è molto di più. Di solito dico “l’amore è dove lo trovi”. Questo mi rende bisessuale? Sì in realtà. Allora immagino di poter dire che lo sono, molto semplicemente”. La cantante è fidanzata da diversi anni con Charli Ljung, noto fotografo svedese. Ljung ha spesso fotografato la sua compagna in occasione di festival e concerti, come si può vedere sul suo profilo Instagram. La coppia convive da diverso tempo in una casa a Stoccolma, ma non è noto se i due abbiano figli.