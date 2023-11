Scontro Governo-Magistratura, Crosetto non fa passi indietro contro la “fazione antagonista”

Cosa ha detto il Ministro Guido Crosetto, è scontro tra il Governo e la Magistratura. Le accuse del politico di Fratelli d’Italia riaccendono la polemica con le toghe: “Fazione antagonista, affossano i governi di centrodestra”.

Cosa ha detto il Ministro Crosetto, si riaccende lo scontro tra Governo e Magistratura

Negli ultimi giorni il Ministro della Difesa Guido Crosetto è finito al centro di forti polemiche per una serie di sue dichiarazioni contro la Magistratura. Intervistato dal Corriere della Sera, il politico di Fratelli d’Italia ha accusato i giudici di essere “l’unico grande pericolo” sul percorso del Governo di Giorgia Meloni. “Si sentono da sempre fazione antagonista.” -ha affermato il Ministro- “L’opposizione giudiziaria ha sempre affossato i governi di centrodestra. A me raccontano di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a ‘fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni’. Siccome ne abbiamo visto fare di tutti i colori in passato, se conosco bene questo Paese mi aspetto che si apra presto questa stagione, prima delle Europee…”.

Le parole di Crosetto hanno riacceso lo scontro tra le toghe e il Governo, amplificando un clima già molto teso a causa delle riforme della Magistratura. Contestato sia dai giudici che dall’opposizione parlamentare, il Ministro ha poi risposto alle polemiche su Twitter: “Mi chiedono di riferire in Parlamento su ciò che oggi ho detto, pensando di farmi dispiacere: sono molto felice di poter condividere con Commissione Antimafia o Copasir (per motivi di segretezza) le mie preoccupazioni e le cose che mi sono state riferite, per valutarle”.

La reazione delle toghe: “Vogliono una magistratura strumentale asservita al governo”

I magistrati hanno espresso tutta la loro indignazione negli scorsi giorni, che hanno interpretato le dichiarazioni di Crosetto come una minaccia politica. “Sembra un monito affinché la magistratura si conformi agli scopi del governo.” -ha spiegato Stefano Musolino, segretario di Magistratura Democratica- “Una magistratura performativa, di scopo, strumentale agli obiettivi di un decisore unico, che è lontanissima dalla sua funzione istituzionale. Siamo, invece, una magistratura a tutela dei diritti di tutti i cittadini e indifferente agli scopi delle maggioranze di governo contingenti.”.

L’ANM, l’Associazione Nazionale Magistrati, ha chiesto chiarimenti immediati al Ministro: “Chiediamo al ministro Crosetto che vengano fugati sospetti e ombre, non deve lasciare che le sue parole cadano nel vago. Se c’è da chiarire lo faccia, nei modi che preferisce”. Da parte sua Crosetto non si è smosso dalle sue posizioni: “Mi sto chiedendo da un giorno e mezzo cosa ci fosse da calmare, in un’intervista nella quale ho detto quasi un’ovvietà, mi pare. Avendo parlato io di riunioni pubbliche fatte da associazioni mi pare che ci sia poco da denunciare. In una risposta incidentale in un articolo del Corriere su tutto un altro tema ho soltanto detto una cosa che mi aveva colpito, se vogliono che la riferisca in parlamento la riferisco volentieri”.