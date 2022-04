Quando cantano i Backstreet Boys in Italia: data e come comprare i biglietti

Quando cantano i Backstreet Boys in Italia: eccoli pronti a tornare in Italia in occasione del loro nuovo tour in giro per il mondo.

Quando cantano i Backstreet Boys in Italia: presto torneranno in Italia i fantastici componenti della band americana tanto osannata ed amata in tutto il mondo.

Quando cantano i Backstreet Boys in Italia: data

Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson e la loro musica pop sono pronti a giungere in Italia e in particolare a Bologna con il nuovo tour: DNA World Tour. Saranno ben 79 gli appuntamenti con la storica boy band britannica degli anni ’90, in partenza il prossimo 8 aprile da Las Vegas per poi attraversare tutto il Nord America e arrivare anche in Europa all’inizio dell’autunno 2022.

Tra le nuove date aggiunte, sappiamo che Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson suoneranno anche in un’unica data italiana, sabato 22 ottobre 2022 alla Unipol Arena di Bologna.

Come comprare i biglietti

La band americana a tre anni di distanza dal loro ultimo concerto italiano che aveva registrato il sold out a poche ore dalla messa in vendita, ritornano in Italia con una data disponibile. I biglietti saranno disponibili per partecipare alla data bolognese saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di domani, giovedì 7 aprile, mentre la vendita generale aprirà alle ore 10:00 di venerdì 8 aprile su TicketOne, TicketMaster e presso tutti gli altri circuiti di vendita autorizzati online e sul territorio della Penisola.

Inoltre, per questo evento è disponibile il FanTicket: Dal design unico e personalizzato per evento, stampato a colori in alta risoluzione fotografica su uno speciale supporto, il FanTicket è il ricordo perfetto di un evento indimenticabile! Il FanTicket è disponibile solo on line su TicketOne.it scegliendo la spedizione tramite Corriere Espresso.