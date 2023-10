Saviano condannato per aver diffamato la Meloni: multa, cosa aveva detto e l’idea di trasferirsi all’estero

Saviano condannato a una multa per aver diffamato in televisione la premier Giorgia Meloni. Arrivata la sentenza con i legali dello scrittore che hanno annunciato che faranno ricorso. E lo scrittore su Instagram conferma: “Non mi vergogno, ribadisco tutto, tutte le accuse al governo. Si può essere di destra anche senza mentire”.

Saviano condannato per aver diffamato la Meloni: multa e cosa aveva detto

Roberto Saviano è stato condannato per aver diffamato Giorgia Meloni. Durante una puntata di Piazzapulita su La7 a dicembre 2020, Saviano si era riferito alla Meloni chiamandola “bastarda”. Lo scrittore utilizzò questo vocabolo nell’ambito di una discussione sul tema dei migranti e sulla politica relativa alla gestione dei porti italiani. Ecco le parole incriminanti dello scrittore napoletano: “Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle ong: “taxi del mare”, “crociere”… viene solo da dire bastardi. A Meloni, a Salvini, bastardi, come avete potuto? Come è stato possibile, tutto questo dolore descriverlo così? È legittimo avere un’opinione politica ma non sull’emergenza”.

Lo scrittore dovrà pagare una multa di 1000 euro e tutte le spese processuali. “Sostenere che Giorgia Meloni stia perseguitando qualcuno è assolutamente falso”. È quanto ha affermato il legale di Giorgia Meloni, Luca Libra. “Bastardo non è una critica ma sempre un insulto, anche per il dizionario è sempre un termine dispregiativo. Il diritto di critica – ha aggiunto – anche per la Cassazione non può travalicare nell’uso dei termini e dal rispetto delle persone”. “L’imputato ha usato un linguaggio eccessivo, volgare e aggressivo; è possibile fare critica ma nessuno è al di sopra del codice penale”, ha aggiunto.

L’idea di trasferirsi all’estero

Sulle pagine del Corriere della Sera e La Stampa, lo scrittore napoletano si scaglia contro il governo: “Il mio disprezzo per questo governo è totale”, dice Saviano. Denunciando “la mediocrità di questi individui che sporcano la democrazia”. E che pensano che “aver vinto alla lotteria elettorale sia sufficiente per violare tutto quello che violano”.

Poi, l’idea di trasferirsi all’estero dopo la condanna: “Vivere qui è sempre più complicato. Bisogna capire quanto resto ancora in questo che si sta trasformando in un paese sempre più autoritario”. E ancora: “Sto pensando di trasferirmi all’estero”.