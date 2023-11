Jannik Sinner, chi è la mamma Siglinde: lavoro e figli

La mamma di Jannik Sinner si chiama Siglinde. Ecco chi è e cosa sappiamo di una delle persone più importanti per Sinner.

Jannik Sinner, chi è la mamma

La mamma di Jannik Sinner si chiama Siglinde. Di madrelingua tedesca come il marito Hanspeter, lavora specialmente nella gestione della sala. presso il rifugio Fondovalle (Talschlusshütte), in Val Fiscalina. Sinner ha spesso raccontato del legame con la sua famiglia e di come gli siano stati accanto i genitori durante la sua vita. Su Instagram Jannik, pubblicando un post di lui da piccolo in braccio alla mamma, ha scritto: “mi sento così fortunato ad avere la mamma migliore. Buona festa della mamma”.

Le parole della mamma sul figlio

Mamma Siglinde a Repubblica ha raccontato di come all’inizio della vita sportiva il figlio avesse praticato altri sport prima di dedicarsi al tennis: “I primi sci – aveva detto mamma Siglinde – mio figlio li ha messi a tre anni. È naturale: nasci nella neve e vuoi provare a sentire quanto è calda”.

Il figlio adottivo Mark

I genitori di Sinner hanno anche un figlio adottivo. È Mark, nato in Russia a Rostov nel 1998 e adottato da Hanspeter e Siglinde quando pensavano di non poter avere figli. Quando poi avevano scoperto della gravidanza, la sorpresa era quindi stata ancor più grande.