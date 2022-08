Coldplay, tour 2023: date in Italia e biglietti dei concerti della band

Coldplay, tour 2023: la band musicale ha annunciato le nuove date e tappe che andranno in scena in tanti paesi europei. Il gruppo sarà anche in Italia per due tappe in due grandi città tra Nord e Sud del Paese.

Coldplay, tour 2023: date in Italia

La band dei Coldplay ha annunciato il nuovo tour europeo ed internazionale: Music Of The Spheres World Tour. Saranno di scena anche in Italia per due imperdibili tappe e date da segnare già in agenda perché i biglietti andranno sicuramente a ruba.

Il nuovo tour toccherà Portogallo, Spagna, Svizzera, Danimarca e Paesi Bassi, oltre agli spettacoli nel Regno Unito a Manchester e Cardiff. Ecco le date e le città italiane dove si esibiranno:

21 giugno Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

25 e 26 giugno Milano, Stadio San Siro

Coldplay, tour 2023: biglietti dei concerti della band

Biglietti disponibili su Ticketmaster.it e Ticketone.it. I biglietti ufficiali per il Coldplay Music of the Spheres World Tour 2023 andranno in vendita alle 10 di giovedì 25 agosto 2022 su Ticketmaster.it.

Disponibili anche i prezzi dei biglietti in base alla data e alla città:

Biglietti Coldplay a Milano

Prato 109,25€

Primo Settore Numerato 172,50€

Secondo Settore Numerato 143,75€

Terzo Settore Numerato 109,25€

Quarto Settore Numerato 92,00€

Quinto Settore Numerato 74,75€

Sesto Settore Numerato 57,50€

Biglietti Coldplay a Napoli

Prato 103,50€

Primo Settore Numerato 172,50€

Secondo Settore Numerato 138,00€

Terzo Settore Numerato 97,75€

Quarto Settore Numerato 74,75€

Quinto Settore Numerato 63,25€

Sesto Settore Numerato 57,50€

