Maltempo, il “vortice di Halloween”: cos’è? Allerta meteo 31 ottobre

Maltempo, il 31 ottobre molte Regioni della Penisola saranno bagnate da abbondanti rovesci che in alcune zone si presenteranno come dei pericolosi vortici.

Maltempo, il “vortice di Halloween”: cos’è?

La fine del mese di ottobre coincide con il maltempo che si abbatte su diverse Regioni della Penisola. Nella giornata di martedì 31 ottobre, si parla di “vortice di Halloween”. Antonio Sanò, esperto di iLMeteo.it, scrive: “Dovremo ancora fare i conti dunque con un maltempo potenzialmente davvero intenso”.

Allerta meteo 31 ottobre

L’allerta meteo si sta abbattendo ed è annunciata nelle prossime ore su Liguria di levante, l’Emilia occidentale, il Trentino Alto Adige e le aree pedemontane fra Lombardia orientale, Veneto e Friuli.

In Liguria sta venendo giù tanta pioggia. “Il quadro previsionale parla di possibili temporali con venti molto forti quando nel primo pomeriggio dovrebbe passare il fronte della perturbazione”, ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone che si trova nella sala operativa della Protezione civile regionale. “Domattina – ha aggiunto – vedremo l’allungamento delle risposte idrogeologiche” ma per il momento, ha detto riferendosi all’ipotesi ventilata ieri sera riguardante un innalzamento dell’allerta fino a ‘rossa’, “non c’è necessità di fare rivalutazioni sull’allerta”.

Il presidente della regione Toscana Giani ha rivolto un appello ai cittadini “per la massima attenzione e precauzione in vista del maltempo che interesserà le aree del nord-ovest e della costa della nostra regione”. Su Facebook Giani fa il punto della situazione sui torrenti, “sorvegliati speciali”: “Siamo pronti a intervenire in caso di necessità. In atto temporali in particolare sui rilievi della provincia di Massa-Carrara e sull’Appennino. Sotto osservazione i livelli dei fiumi: il Magra ha superato il primo livello di guardia, Serchio sotto al primo livello, in discesa i livelli nelle sezioni afferenti al bacino all’Ombrone Pistoiese. Nelle prossime ore i livelli dei fiumi delle zone settentrionali sono previsti in aumento sia quelli del reticolo secondario sia principale”.