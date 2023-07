Facekini contro il caldo record: cos’è e perché è di moda in Cina?

Facekini è l'indumento che sta spopolando soprattutto in Cina per proteggersi dalle alte temperature e il grande caldo.

Facekini è il nuovo indumento che sta diventando molto usato in Cina per proteggersi dalle alte temperature. Viene indossato soprattutto al mare ma non solo. Le vendite in quest’estate 2023 sono aumentate considerevolmente.

Facekini contro il caldo record: cos’è

Il Facekini è una maschera in tessuto leggero capaci di bloccare in parte i raggi uv. Questi indumento vengono indossati per proteggersi dal grande caldo e dalle alte temperature di quest’estate 2023. Vengono lasciati scoperti solo occhi, naso e bocca. Non viene utilizzato solo in spiaggia ma anche nelle visite a musei e luoghi artistici all’aperto. Il cosiddetto costume facciale è stato inventato nel 2004 dalla designer Zhang Shifan. Alcuni modelli portano anche dei mini-ventilatori integrati.

Perché è di moda in Cina?

Questo tipo di protezione sta spopolando e diventando anche di moda soprattutto in Cina dove in alcune zone le temperature fanno segnare addirittura 52 gradi. “Rispetto a prima della pandemia, quest’anno è molto, molto meglio degli anni precedenti. Il volume delle vendite è decisamente aumentato”, ha detto al Guardian un venditore di facekini. “La preoccupazione principale che ho sono le potenziali malattie della pelle o lo sviluppo di macchie solari”, ha affermato la studentessa diciassettenne Li Xuyan, che con sua madre ha indossato maschere che le coprivano la maggior parte del viso, quando hanno visitato una zona turistica di Pechino.

