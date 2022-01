Tutte le date di avvio dei saldi invernali 2022 online regione per regione. Autonoma sulle date la provincia di Trento

I saldi invernali 2022 online sono alle porte, non solo quelli “fisici”. Anche chi preferisce l’e-commerce, infatti, potrà usufruire dei saldi. Ecco da quali date potrete trovare degli sconti online (metodo di acquisto che, a seguito della crisi Covid, è sempre più in uso).

Saldi invernali 2022 online: quando iniziano

Per quanto riguarda i saldi online iniziano con una data diversa a seconda delle varie regioni. Ecco l’elenco

2 gennaio: Sicilia (fino al 15 marzo 2022)

2 gennaio: Basilicata (fino al 2 marzo 2022)

3 gennaio: Valle D’Aosta

5 gennaio: Abruzzo, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Puglia e Veneto

8 gennaio: Bolzano e distretti

Inizio marzo: alcuni comuni turistici inizieranno i saldi molto tardi.

Tra questi troviamo Ortisei, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, dove si andrà avanti fino al 2 aprile 2022.

Per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Trento, invece, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi (per 60 giorni).

Saldi invernali 2022 online: consigli utili

Quando si fa un acquisto, anche online, è fondamentale informarsi sul prezzo originale del capo prima dell’inizio delle svendite, così da rendersi conto se il capo/il prodotto è stato scontato o meno.

In questo caso, inoltre, sarebbe bene anche cercare una conferma se il vestito fa parte o meno della stagione invernale (o se invece è semplicemente un avanzo di magazzino). Molto importante, infine, quando si ha a che fare con l’e-commerce è verificare l’affidabilità del sito sul quale si acquista. Quando si vedono prezzi eccessivamente vantaggiosi, ad esempio, è bene anche porsi dei dubbi.