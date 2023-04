Enzo Gragnaniello, chi è il cantautore e chitarrista napoletano: vita privata, moglie, figli

Chi è Enzo Gragnaniello, cantautore e chitarrista napoletano. Vincitore di quattro Targhe Tenco, ha composto musica per moltissimi artisti italiani di spessore. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Enzo Gragnaniello, vita privata e carriera dell’artista napoletano

Nato a Napoli il 20 ottobre 1954, Enzo Gragnaniello ha 68 anni ed è un noto cantante e chitarrista partenopeo, uno degli artisti più apprezzati della canzone napoletana. Compagno di scuola e grande amico di Pino Daniele, si avvicina alla musica durante la sua adolescenza. Negli anni Settanta forma il suo primo gruppo, i Banchi Nuovi, con cui scrive e canta i suoi primi brani, tra cui il suo cavallo di battaglia O’ scippatore.

Il suo primo album da solista, Enzo Gragnaniello, arriva nel 1983, cui segue appena due anni dopo il suo secondo lavoro Salita Trinità degli Spagnoli, ispirato al nome del quartiere partenopeo in cui è nato e cresciuto. Il successo della sua carriera da artista lo porta a pubblicare ben 16 album in studio, e a vincere quattro Targhe Tenco. La prima nel 1986 per il Miglior Album in dialetto, Giacomino. La seconda arriva invece nel 1990, sempre per il Miglior Album in dialetto con Fuijente. Gragnaniello fa tris nel 1999 con l’album Oltre gli alberi. L’ultima targa risale al 2019, quando viene premiato il suo Lo chiamavano Vient’ ‘e Terra. Nel corso della sua carriera Gragnaniello ha anche lavorato e scritto con moltissimi artisti italiani di spessore. Tra questi ricordiamo Andrea Bocelli, Adriano Celentano, Mia Martini e Ornella Vanoni.

Vita privata: moglie, figli

L’amore della vita di Enzo Gragnaniello è Serena Guarino, sua compagna dal lontano 2000. Dopo oltre due decenni di fidanzamento, la coppia ha finalmente deciso di sposarsi nel 2022, come spiega il cantante in un’intervista al Corriere: “Ci vogliamo bene da tanto tempo. Non è che sono proprio portato per il matrimonio, ma quando una cosa fa felici tutti e due. E alla fine lo desideriamo entrambi. Arriva il giorno che ci si guarda negli occhi e scatta qualcosa, si pensa che si è insieme da tanti anni e si sta bene”.

I due vivono insieme a Napoli, nei Quartieri Spagnoli: “La mia è stata una scelta. É bellissimo vivere a Napoli, mi ritengo fortunato e credo davvero che questa sia la città più bella al mondo. Ai Quartieri sono nato e vivo all’unisono con le vibrazioni di questa terra, le cose che compongo sono ispirate dall’aria che respiro, da quello che sento scorrere sulla pelle. Le mie canzoni nascono come acqua dalle fontane, senza filtri”. La coppia non ha mai avuto figli.