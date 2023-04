Ornella Vanoni cena con Marracash: “Avessi trent’anni di meno”

Il panorama musicale a volte regala delle situazioni inattese e, in certe circostanze, anche bizzarre. Ornella Vanoni è stata vista a cena con Marracash. I due, a quanto pare, sono molto amici, nonostante la differenza di età.

L’artista milanese ha poi colto la palla al balzo per fare degli apprezzamenti al rapper.

Ornella Vanoni e Marracash a cena insieme

Un’amicizia di cui già si era parlato, sebbene i due non abbiano praticamente nulla in comune, se non la passione per la musica. Lei, vecchia scuola, ha ormai dato tutto a livello professionale. Lui, nuova scuola, con il suo rap continua ad essere molto apprezzato ed è, a tutti gli effetti, pronto a confermarsi.

Ornella Vanoni e Marracash hanno condiviso una piacevole serata al ristorante, uno di fronte all’altro. Sicuramente avranno parlato anche di altro che non riguarda la musica. A rendere più “piccante” la situazione è stata l’artista di 88 anni che, con una delle sue uscite, ha mostrato di apprezzare il rapper classe ’79, senza dubbio ammirato da molte donne.

La cantante milanese ha rilasciato una dichiarazione “scottante”:

“Avessi avuto 30 anni in meno ti avrei sbattuto al muro”.

Una vera e propria provocazione, tipica di Ornella Vanoni.

La cantante classe ’34 ha poi concluso:

“Ma non saremmo andati d’accordo, perché vado in tristezza anch’io. Triste tu, triste io, un disastro”.

Un parere concluso quasi in modo scherzoso, per “beffarsi” del suo amico. I due hanno comunque un ottimo rapporto e viene da chiedersi se, magari, questa cena possa aver portato ad un confronto in campo musicale e se entrambi vogliano provare a sperimentare un duetto, scrivendo un testo insieme e tentando di unire due mondi così lontani ma, per alcuni aspetti, così vicini.

Una semplice ipotesi, che potrebbe essere smentita o confermata soltanto dai diretti interessati.

