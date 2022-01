Harry Potter e la pietra filosofale: storia, film, cast

Harry Potter e la pietra filosofale è il primo film che ricalca il primo dei sette libri di Harry Potter scritti da J.K.Rowling.

Harry Potter e la pietra filosofale: la storia

Harry Potter è un giovane mago che, all’inizio del film, è ospitato nella casa degli zii materni con il cuginetto. I suoi genitori, infatti, sono morti quando era molto piccolo motivo per cui è cresciuto senza aver alcun ricordo di loro.

sin dalla più tenera età dopo la morte dei suoi genitori. I parenti, però, non lo amano per nulla e lo trattano anche male in più occasioni. Harry però, all’alba dei suoi 11 anni, verrà a sapere delle sue doti magiche perché Harry è figlio di maghi e comincia a ricevere lettere, regolarmente sequestrate, portate da gufi che lo invitano alla scuola di Hogwarts. Dovrà giungere il gigantesco Hagrid a recapitargliene personalmente una e gli zii a questo punto non possono far più nulla: Harry raggiunge la Scuola, dove apprende che il suo nome è già molto noto, e da quel momento inizieranno le sue avventure nella scuola assieme ai suoi migliori amici, Ron e Hermione, durante le quali inizierà a venire a conoscenza del suo passato. In questo primo anno da studente si scontrerà per la prima con Voldemort, suo storico rivale, che punta ad impadronirsi della pietra filosofale.

Il film: il trailer italiano

Il cast