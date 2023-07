Nadia Lanfranconi, chi è la nuova fiamma di Emanuele Filiberto: Mel Gibson, vita privata, carriera

Chi è Nadia Lanfranconi, nuova fiamma di Emanuele Filiberto. Secondo le ultime indiscrezioni, il Principe di Savoia si sarebbe lasciato alle spalle sua moglie, Clotilde Courau, per inseguire una storia con la cantante.

Un nuovo amore per il Principe di Savoia, cosa è successo?

Emanuele Filiberto di Savoia torna a far parlare di se sui giornali di gossip. Il Principe è stato infatti beccato in compagnia della sua presunta nuova fiamma, Nadia Lanfranconi. I due sono stati beccati insieme negli Stati Uniti, a Los Angeles. La rivista Diva e Donna ha pubblicato una serie di foto, dove sono ripresi mentre si scambiano un bacio. Quest’ultimo scoop ha ravvivato le voci che vedono Emanuele Filiberto sul punto di lasciare la sua attuale moglie, Clotilde Courau. Ma cosa sappiamo esattamente della donna che lo ha conquistato?

Chi è Nadia Lanfranconi, nuova fiamma di Emanuele Filiberto: vita privata e carriera

Nata a Como nel 1981, Nadia Lanfranconi è una cantante e artista eclettica, che vive negli Stati Uniti dal 2007. Gli appassionati di gossip ricorderanno sicuramente il suo nome per la sua passata relazione con Mel Gibson, con il quale è stata per diversi anni. Dopo la separazione i due sono rimasti in buoni rapporti, come spiega lei stessa in un’intervista del 2012: “Siamo solo amici. Lui è una persona molto gentile ed è simpaticissimo, oltre che un grande artista”. Nel corso della sua carriera Nadia ha mostrato talento in molti campi artistici, dalla musica, alla recitazione, passando per pittura e moda. Grande appassionata di musica, sa suonare la chitarra e la batteria. Nel giugno del 2023 pubblica il suo ultimo brano, Insane, dove mette in mostra tutte le sue abilità canore.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Il suo trasferimento in America non è stato privo di difficoltà, ma le ha permesso di trovare la sua strada anche a Hollywood: “I primi tempi sono stati duri. Hollywood è un buon posto per lavorare e inseguire i tuoi sogni, ma è difficile trovare degli amici. Ci ho messo tre anni per trovarne di veri, e adesso sono la mia famiglia qui, anche se non vogli certo sostituire i miei che stanno in Italia e che amo!”. Nel corso degli anni Nadia Lanfranconi ha lavorato insieme a molti registi e attori famosi, come Michael Dorn, Christian Bale, Antonio Banderas e Mark Walberg. È possibile seguire la sua carriera e la sua quotidianità attraverso il suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 10mila fan.