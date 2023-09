Emanuela Rossi, chi è la moglie di Francesco Pannofino: vita privata, carriera, figlio

Chi è Emanuela Rossi, moglie di Francesco Pannofino. Anche lei doppiatrice come il marito, ha dato la voce a molte note attrici hollywoodiane. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Emanuela Rossi, moglie di Francesco Pannofino: vita privata, carriera

Nata a Roma il 24 gennaio 1959, Emanuela Rossi è una nota doppiatrice di 64 anni, moglie del suo celebre collega Francesco Pannofino. Quello della recitazione è un vero vizio di famiglia: anche il suo fratello maggiore, Massimo Rossi, e il suo fratello minore, Riccardo Rossi, si sono costruiti una carriera nel mondo del doppiaggio. Per quanto riguarda Emanuela, ha iniziato dando la voce ad Inger Nillson in Pippi Calzelunghe e negli anni ha dato la voce ha moltissime attrici hollywoodiane. Tra queste spiccano grandi nomi come Nicole Kidman, Cate Blanchett, Kim Basinger, Uma Thurman e Madonna. È inoltre la doppiatrice italiana ufficiale di Emma Thompson e Michelle Pfeiffer.

Nel corso della sua vita ha lavorato anche tra cinema, televisione e teatro oltre che negli studi di registrazione. Ha recitato in diversi film come Le finte bionde, Operazione Vacanze e il più recente Il grande giorno, e in molte fiction e serie tv come Distretto di Polizia, Provaci ancora Prof!, R.I.S. – Delitti imperfetti e Nero Wolfe. È possibile seguire la carriera e la quotidianità di Emanuela Rossi anche attraverso il suo profilo Instagram, dove appare spesso in compagnia del marito.

Vita privata, il rapporto con il marito e il figlio

Sposati da molti anni, Emanuela Rossi e Francesca Pannofino si lasciano nel 2006, per motivi mai svelati al pubblico. Cinque anni dopo, nel 2011, la crisi è risolta e la coppia decide di tornare insieme e risposarsi, scegliendo però di comune accordo di non tornare a convivere. “Siamo un nucleo familiare molto affettuoso e molto coeso, anche se non viviamo nella stessa casa.” -ha spiegato la doppiatrice in una recente intervista- “Noi facciamo anche un lavoro particolare, siamo poco a casa e siamo abituati da sempre a vivere con questa assenza-presenza”. Ad oggi, sebbene si vociferi spesso di una possibile crisi, i due sono ancora insieme. Dal loro amore è nato un figlio, Andrea, nel 1998, già apparso in qualche piccolo ruolo anche in progetti del padre.