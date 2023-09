Andrea, chi è il figlio di Francesco Pannofino: vita privata, carriera, età

Chi è Andrea Pannofino, figlio di Francesco Pannofino. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia del noto doppiatore italiano, protagonista della serie culto Boris. Cosa sappiamo su suo figlio?

Chi è Andrea Pannofino, figlio di Francesco Pannofino: vita privata, carriera

Nato nel 1998, Andrea Pannofino ha 25 anni ed è il figlio del celebre doppiatore e attore Francesco Pannofino e di sua moglie, Emanuela Rossi, anche lei un nome molto noto nel mondo del doppiaggio. Spesso intervistato da riviste e in trasmissioni televisive, il giovane si è detto orgoglioso del successo dei suoi genitori: “Sono fiero di loro sia come professionisti sia soprattutto come persone. Non mi hanno mai fatto mancare niente. Volevo ringraziarli di questo”. Anche lui sta provando a seguire le loro orme: ad oggi sta provando a ritagliarsi il suo spazio come attore. Ha cominciato con qualche piccolo ruolo in Boris, amata serie tv con protagonista il padre. È inoltre apparso in Poker Generation nel 2012 e in La partita nel 2019.

Vita privata e Instagram

Il divorzio dei genitori nel 2006 è stato senz’altro un periodo molto complicato per Andrea Pannofino. In alcune recenti interviste il 25enne ha raccontato di aver spesso battibeccato con il padre quando era più giovane: “Da bambino vedevo Boris, vedevo mio padre che si arrabbiava e mi colpiva. Crescendo, non riuscivo a vedere più mio padre che si arrabbiava ma Renè Ferretti”. Oggi Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi si sono risposati e anche il rapporto tra il doppiatore e suo figlio è diventato molto più leggero e maturo. È possibile seguire Andrea e l’evoluzione della sua carriera anche sul web, attraverso il suo profilo Instagram.