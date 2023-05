Giorgia Meloni e il papa, l’ironia del web: “Sono vestiti uguale…”

Giorgia Meloni è intervenuta agli Stati Generali della Natalità presso l’Auditorium Conciliazione alla presenza di Papa Francesco. Una cirrcostanza speciale in cui la premier e il pontefice hanno discusso di famiglia e conciliazione con i tempi del lavoro nella nostra società. Ma ad attirare la curiosità del popolo del web c’è soprattutto un dettaglio. Giorgia Meloni ha scelto infatti un outfit totale white per l’evento. E in molti stanno già commentando sui social ironizzando. “Si sono vestiti uguale”, “Vanno dallo stesso armocromista” e così via…

Natalità, Giorgia Meloni: “Donne senza libertà se non possono essere madri e lavoratrici”

“Se le donne non avranno la possibilità di realizzare il desiderio di maternità senza rinunciare a quello professionale non è che non avranno pari opportunità, non avranno libertà“, è stato uno dei passaggi dell’intervento di Giorgia Meloni. “Vincere l’inverno demografico, ha detto il Papa, è combattere qualcosa che va contro le nostre famiglie, la nostra patria, contro il nostro futuro. Santità, noi amiamo le nostre famiglie, amiamo la nostra patria, crediamo nel nostro futuro e faremo fino in fondo la nostra parte”

Giorgia Meloni cita il papa: “Dove non c’è vita, non c’è rinascita”

Meloni ha aggiunto: “Crediamo che l’ottimismo, l’entusiasmo e la positività siano la più potente benzina che si può mettere nel motore di qualsiasi società. Liberare le energie delle persone è la giusta chiave per superare le crisi del nostro tempo”. “Mi ha colpito moltissimo la lettura che Sua Santità ha dato del concetto di crisi. Dice il Santo Padre che la crisi non ha di per sé una connotazione negativa. Del resto la parola crisi viene dal greco: ‘sceltà o ‘distinguerè. Così la crisi richiede quel tipico lavoro di setaccio che pulisce il chicco di grano dopo la mietitura, che consente di scegliere separando, di eliminare le scorie ed è la condizione necessaria che poi permette al chicco di grano di essere macinato e diventare farina e pane. Io la trovo una metafora pontentissima, Santità. Che ci dice che dove non c’è vita, non c’è rinascita”

Papa Francesco: “Natalità e accoglienza non vanno contrapposte”

Così invece Bergoglio: la natalità e l’accoglienza “non vanno mai contrapposte perché sono due facce della stessa medaglia, ci rivelano quanta felicità c’è nella società”. “Una comunità felice sviluppa naturalmente i desideri di generare e di integrare, di accogliere, mentre una società infelice si riduce a una somma di individui che cercano di difendere a tutti i costi quello che hanno”. “Oggi c’è «una cultura poco amica, se non nemica, della famiglia, centrata com’è sui bisogni del singolo, dove si reclamano continui diritti individuali e non si parla dei diritti della famiglia”.