Federica Panicucci sarà la conduttrice di Capodanno in musica su Canale 5: ecco gli ospiti che si esibiranno in tv

Federica Panicucci sarà la conduttrice di Capodanno in musica, che quest’anno si svolgerà su Canale 5. Ma chi saranno gli ospiti di Capodanno in musica? Ecco le prime anticipazioni che filtrano.

Capodanno in musica su Canale 5: ecco gli ospiti

Federica Panicucci e Canale 5 stanno preparando la serata di capodanno su Canale 5, che farà concorrenza all’Anno che verrà su Rai 1. Davide Maggio, in anteprima, ha già svelato alcuni tra gli ospiti della serata, rivelando che durante il count down e la sua attesa si esibiranno cantanti come Anna Tatangelo, Annalisa, Baby K, Big Boy (Sergio Sylvestre), Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya (ex Dear Jack) e i Gemelli DiVersi.

Inoltre, ci saranno molto probabilmente anche GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Patty Pravo e il neo espulso dal Grande Fratello Vip Riccardo Fogli

Ci dovrebbe essere spazio anche per Riki, Roby Facchinetti, Rocco Hunt, Rovazzi e i The Kolors.

Gli ospiti da Amici

Sempre nella serata su Canale 5, le indiscrezioni dicono che ci sarà spazio per tre talenti dell’edizione in corso di Amici. Ci saranno poi collegamenti con le piazze di Bari e Matera, dove ci saranno i Boomdabash, Rkomi, La Rappresentante di Lista e Gigi D’Alessio.