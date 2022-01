Chi è Lorenzo Balducci: vita, carriera e quello scandalo dell’ex compagno…

Chi è Lorenzo Balducci? L’eclettico attore romano ha 39 anni ed ha fatto coming out nel 2012. In carriera ha mostrato il suo talento sia al cinema, che in TV e sui palchi teatrali. Da Tre metri sopra il cielo a Gli anni amari, a quello scandalo social dell’ex compagno: tutto sulla vita e carriera dell’attore.

Chi è Lorenzo Balducci, vita e carriera

Nato a Roma il 4 Settembre 1982, Lorenzo Balducci si interessa alla recitazione dall’età di 14 anni, quando si iscrive a un corso di teatro.

Si fa le ossa sul palco, recitando accanto a Myriam Catania in Romeo e Giulietta. Fa il suo esordio al cinema nel 2001 in un film di Pupi Avati, I cavalieri che fecero l’impresa. Da allora, Balducci ha recitato spesso per il grande schermo. Nella sua filmografia spiccano Tre metri sopra il cielo, Il sole nero, Non si ruba a casa dei ladri e Gli anni amari, biografia dell’attivista e scrittore Mario Mieli, uno dei fondatori del movimento LGBT italiano.

Nel corso della sua carriera lavora anche a diverse fiction e miniserie televisive di successo, tra cui La squadra, Il papa buono, 48 ore e Barabba. Appare anche in un episodio della serie storica Medici, nel ruolo di Mario de’ Medici. Lorenzo Balducci non ha mai abbandonato la sua passione per il teatro. Di recente si è conclusa la sua collaborazione con il regista Mariano Lamberti per lo spettacolo Allegro, non troppo, un progetto di stand-up comedy che racconta in modo ironico vizi e virtù della comunità LGBT italiana.

L’attore ha salutato il progetto con un lungo messaggio sul suo profilo instagram, in cui ringrazia Lamberti e tutti coloro che hanno collaborato allo spettacolo: “L’esperienza più bella di quest’anno. O degli ultimi anni. Non la dimenticherò mai”.

Lo scandalo social dell’ex compagno: che è successo?

Lorenzo Balducci ha fatto coming out nel 2012, dichiarandosi omosessuale in un’intervista a Il Venerdì di Repubblica. È un grande sostenitore dei diritti LGBT e del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Nel 2018, Lorenzo Balducci aveva una relazione con l’attore Roger Duplease. La coppia era molto innamorata, ma si è separata per motivi che non sono stati resi pubblici. Il suo ex compagno diede scandalo con una serie di foto di “nudo casalingo” pubblicate sul suo profilo instagram.

Al momento non è chiaro se Lorenzo Balducci abbia ritrovato l’amore, ma tutto è possibile. L’attore pare intenzionato a tenere la sua vita privata quanto più lontano dai riflettori.