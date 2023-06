Serie A, l’albo d’oro definitivo dopo la vittoria del Napoli

La stagione 2022/23 ha regalato moltissime emozioni. Dall’Inter in finale di Champions League contro il Manchester City, alla Fiorentina che si è giocata la finale di Coppa Italia contro l’Inter e attende quella di Conference. Senza tralasciare la favola Napoli, che ha vinto lo scudetto stracciando chiunque. Ecco dunque l’albo d’oro della Serie A, contando il recentissimo successo dei partenopei.

Comanda, a mani basse, la Juventus.

Albo d’oro Serie A: in cima soltanto la Juventus

Una stagione pazzesca, con il Napoli protagonista – in positivo – della vittoria del campionato. Un successo aritmetico arrivato già molte settimane prima, ma festeggiato ufficialmente nell’ultima giornata di Serie A.

I partenopei sono così a quota 3 scudetti e hanno avuto la meglio sulle “big” di sempre, ovvero Inter, Juventus e Milan. Dopo anni di costruzione, speranze e sogni infranti, la compagine campana ha festeggiato mostrando come il calcio riservi tante sorprese.

Di seguito la classifica albo d’oro aggiornato:

Juventus: 36 Inter: 19 Milan: 19 Genoa: 9 Bologna: 7 Pro Vercelli: 7 Roma: 3 Napoli: 3 Lazio: 2 Fiorentina: 2 Sampdoria: 1 Hellas Verona: 1 Cagliari: 1 Casale: 1 Novese: 1

Ben quindici squadre, con alcune “importanti assenti”, come l’Atalanta che negli ultimi anni si è affermata tra le grandi del campionato italiano. Il Napoli, invece, con il suo successo, tocca quota 3. Chiaramente distantissimo dai piani alti, può sperare soltanto che questa vittoria non sia un “lampo”, ma il primo gradino per costruire qualcosa di più concreto.

Ci sono anche tante “piccole” che, in passato, hanno vinto almeno una volta, come ad esempio: Novese, Casale e Pro Vercelli.

La classifica mostra comunque una sola – e imprendibile – capolista, la Juventus: da sempre regina della Serie A, nonostante le ultime stagioni negative. Un altro anno è così sul punto di finire, con pochissime gare da disputare, le quali sono ancora pronte a regalare emozioni e spettacolo.

LEGGI ANCHE: Coppa Italia, vince l’Inter: ecco l’Albo d’oro completo.